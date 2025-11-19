楊丞琳婚後近況曝光！踏上治癒心靈慢行之旅 重新思考人生節奏

記者鄭尹翔／台北報導

楊丞琳婚後事業重心逐漸轉往中國，近況也隨著全新單曲〈坐上慢車吹自由的風〉曝光，引發粉絲熱議。她攜手金曲獎導演黃中平打造全新MV，以極簡卻飽含詩意的畫面語言，呈現出從喧囂都市走向內心寧靜的心境轉換。

楊丞琳推出新單曲。（圖／索尼音樂提供）

新歌以溫暖療癒的旋律展現楊丞琳進入新階段後的生活哲學，她以柔和卻堅定的歌聲唱出放下執著、擁抱當下的自在態度。〈坐上慢車吹自由的風〉象徵她在婚後調整步伐、重新思考人生節奏的過程，也反映出她逐漸在中國發展中找到新的創作能量，展現成熟與獨立的音樂視角。

MV以散文式敘事呈現，不追求戲劇張力，而用生活場景細膩描繪情緒的流動。從楊丞琳在城市穿梭，到騎單車感受陽光微風，再到獨自踏上前往山林的旅程，每個場景都象徵著她過往、現在與未來的心境變化。這份輕盈的視覺語彙，也呼應她近年在中國工作時保持的淡然節奏，呈現更貼近自我的狀態。

拍攝時遇上從大晴天到暴雨的劇烈轉換，導演決定融合兩種版本，讓MV自然呈現情緒由沈靜到開闊的轉折。楊丞琳也笑說這像是一種大自然的安排，恰好呼應歌曲從微苦到回甘的氛圍。外界普遍認為，這種成熟的情緒掌控，是她婚後逐步將事業重點放在中國後磨出的新面貌，也成為她音樂中的獨特魅力。

楊丞琳推出新單曲。（圖／索尼音樂提供）

〈坐上慢車吹自由的風〉MV上線後討論度迅速升溫，被視為楊丞琳最新階段的重要作品。歌曲與畫面共同勾勒出她在轉換生活與事業重心後的內在旅程，也成為獻給所有渴望平靜與自由的聽眾的溫暖陪伴。

