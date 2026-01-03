楊丞琳忍術後復健之苦瘦身5公斤 25周年巡演跨年夜震撼開唱

楊丞琳第5次個人巡演《房間裡的大象》世界巡迴演唱會，於2025年跨年夜在南昌正式揭幕。（圖／樹與天空提供）

全能天后楊丞琳第5次個人巡演《房間裡的大象》世界巡迴演唱會，於2025年跨年夜在南昌正式揭幕。適逢出道25周年，她首度在個人巡演中與萬名歌迷一同倒數跨年。楊丞琳感性表示：「首場就要有倒數的意義！大家可以一起從12月31日唱到1月1日，這會是一段很難忘的記憶，也會成為這次巡演最好的開始。」

本次巡演以「面對陰暗面與情緒重量」為核心，打造沉浸式「音樂之房」。五大章節配合「星辰繆思」等五套唯美造型，展現楊丞琳進化的舞台實力。歌單更橫跨13張專輯，除了經典的〈曖昧〉、〈年輪說〉，更驚喜加入〈不被祝福的幸福〉及點歌環節，甚至挑戰蘇打綠的〈當我們一起走過〉作為南昌場專屬禮物，寵粉無極限。

廣告 廣告

楊丞琳8月底曾接受一場「不小的手術」，仍為了完美呈現演唱會，她仍咬牙克服術後復健的不適開唱。（圖／樹與天空提供）

她特別化身「時光歌詠精靈」將39 首經典交織成一場深刻的音樂告白，為2026年寫下璀璨里程碑。而舞台規格同樣震撼，砸重金設置 19 個升降系統與 12 公尺巨型翅膀，呼應〈天使之翼〉意象；曲風編排上，〈任意門〉、〈未來哈囉〉重新改編點燃全場派對氣氛。

身兼總策劃的楊丞琳，8月底曾接受一場「不小的手術」，為求完美呈現，克服術後復健辛苦，開演前又積極飲控瘦下4公斤。她感性表示：「每一次巡演都誠實反映當下的自己。」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

58歲王祖賢近照曝光！新年問候曝光全臉美照 沉默以對壓榨員工傳言

北市修法打擊久占車位！車停逾「這天數」就拖吊 移置、保管費均上調

逛好市多男友看上「大台攝影機」！她一看傻眼 網笑：葉黃素考慮一下