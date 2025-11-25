楊丞琳想念台灣粉絲 久違「家人聚會」曝真心話

楊丞琳將在台北舉辦見面會。（圖／索尼音樂提供）

楊丞琳正式宣佈12月21日將在台北舉辦「好久不見・有且僅有的你們」粉絲見面會，對於此次見面會，楊丞琳表示初衷是希望在年末這個感恩的時刻，想感謝粉絲朋友一路的陪伴，她將這場見面會定義為一次「家人的聚會」，紀念彼此在生命中留下的獨特印記。

出道25年，楊丞琳笑說：「知道很多粉絲他們也都長大了，也有自己的生活、自己的工作，甚至自己的家庭，但我非常開心，在空閒之餘，他們還能夠關心我，支持我，在我需要的時候給予我力量，所以希望可以在我的新巡演開始之前，還有專輯發行之後能夠抽一個下午的時間，來跟好久不見的粉絲們見面。」

見面會當天是冬至，楊丞琳也希望利用這個機會和大家一起分享她愛吃的湯圓，此外楊丞琳還透露，當天有機會能搶先聽到她演唱新專輯的歌曲，喊話粉絲：「名額有限，希望大家都能順利報名成功，12月21日，讓我們暫時放下所有煩惱，一起創造屬於我們的、新的美好故事吧！」

