楊丞琳想念台灣！出道25年舉辦見面會 1亮點有望「搶先中國歌迷」

記者徐珮華／台北報導

楊丞琳昨（24）日宣布將於12月21日在台北舉辦「好久不見・有且僅有的你們」粉絲見面會。日前才感性告白「台灣是我從小生長的地方」、「非常想念台灣歌迷」，並許願巡演唱回家鄉的她，將此次見面會定義為「家人的聚會」，紀念彼此在生命中留下的獨特印記。

楊丞琳將在台灣舉辦「家人的聚會」回饋歌迷。（圖／索尼音樂提供）

談及見面會初衷，楊丞琳表示是想在年末感恩時刻，感謝粉絲25年來的陪伴，「很多粉絲都長大了，也有自己的生活、自己的工作，甚至自己的家庭。但我非常開心，他們在空閒之餘還能關心我、支持我，在我需要的時候給予我力量。所以希望在新巡演開始之前、專輯發行之後，能抽一個下午的時間，與好久不見的粉絲們見面。」

廣告 廣告

楊丞琳將於12月21日舉辦「好久不見・有且僅有的你們」粉絲見面會。（圖／索尼音樂提供）

見面會當天正逢冬至，楊丞琳希望和大家分享她愛吃的湯圓。此外，楊丞琳「房間裡的大象」巡迴演唱會將於12月31日在中國南昌開跑，她也預告有望在演唱會前，搶先於見面會演唱新專輯歌曲，喊話歌迷暫時放下所有煩惱，一起創造新的美好故事。

更多三立新聞網報導

坤達、書偉將現身！Energy下月「全員合體開唱」大咖女神也來了

暗黑周子瑜宣布離婚！祈錦鈅「鬆口感情動向」前夫私下互動曝光

比粿粿王子還扯！女星出軌逼死首任尪 再婚又「偷腥小鮮肉」遭家暴

楊丞琳「台灣是我生長的地方」！許願新巡演唱回家鄉：非常想念歌迷

