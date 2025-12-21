楊丞琳手術後會粉絲 哽咽傾吐「我沒那麼好」

楊丞琳21日在台北三創舉辦兩場見面會，與粉絲近距離互動。她先前於8月底完成一場「不小的預防性手術」，昨現身氣色不錯。時隔兩年多再度與台灣粉絲相見，她說：「好久不見，你們都好嗎？」瞬間讓粉絲淚崩，連她自己也差點「破功」落淚。

楊丞琳感謝歌迷一路以來的支持，「請歌迷不要先哭，我現在真的比較容易被感動，看到你們哭，我也會跟著哭。」她提到許久未與台灣粉絲見面，「我一直想找一個最好的時機，前陣子忙著巡演，也擔心沒有新歌給你們聽。現在新作品誕生了，新巡演也即將啟動，所以特別辦了這場見面會，想讓你們知道，我沒有偏心，你們永遠都在我心中。」

當主持人代替歌迷詢問她「你好嗎？」楊丞琳坦言：「我很好，但我好像也沒有那麼好。」她發現自己語帶哽咽，連忙自我打氣：「不要害我啦，我現在不能哭，等等還要唱歌。」

楊丞琳也分享，這段時間經歷了不少成長，「那些過程不會消失，但我真的挺好的，因為我有很棒的家人、伴侶、朋友，還有一直愛著我的你們。」

在互動環節中，一名罹癌男粉絲現身告白，透露自己開刀時聽的是〈青春住了誰〉，「我以為自己不會再醒來，但推出手術室時，腦袋裡想的都是你。」他感性表示：「就算世界再怎麼不友善，你身邊還是有很多支持你的人。」真摯告白讓楊丞琳再度紅了眼眶，她臨時更動歌單，獻唱〈青春住了誰〉送給這位歌迷，為他加油打氣，現場氣氛溫暖動人。