楊丞琳才剛喊「台灣是我生長地方」！錄音室淚崩痛哭：好像忘了怎麼唱歌
娛樂中心／綜合報導
楊丞琳近年將工作版圖全面轉往中國，演唱會與節目邀約不斷，甚至曾受邀擔任「兩岸青年峰會」形象大使，人氣持續延燒。然而，她9月無預警透露動了「不算小的手術」，隨後暫別舞台回台療養。近期才帶著新專輯回歸，她在出道25週年真情喊話：「台灣是我從小長大的地方，我真的很想念台灣的歌迷。」
然而，在全力宣傳新作品之際，她卻意外在錄音室迎來巨大撞擊。在YouTube新影片中，她曝光專輯錄製幕後，一開場就坦白這段時間休息得不錯，但前一晚卻怎麼都睡不著，「不知道為什麼，有種奇怪的不安。」正式開錄後，製作人聽出她「眉頭緊皺、聲音沉重」，只好立刻喊停。
休息時，楊丞琳情緒突然潰堤，她邊擦眼淚邊坦承：「剛剛戴上耳機聽自己唱歌，我真的很害怕。我突然覺得自己不會唱歌了，我沒有辦法相信自己。」她說，可能就是這股深層焦慮讓她前一晚輾轉難眠，直到戴上耳機的那一秒才意識到：「原來我這麼怕自己的聲音。」
她甚至透露曾夢到左耳聽不見，讓她醒來後心頭一陣發寒。好在在製作人一步步引導下，她終於重新穩住情緒，把歌完整錄完，而結束時她又忍不住落淚，「因為我找到那種把情感放進歌裡的感覺。」
粉絲看了影片心疼留言：「看到妳流淚，我眼眶也紅了」、「丞琳真的太堅強了，這段時間被太多流言傷害」、「請相信自己的聲音，我們一直都在。」
今年是楊丞琳出道第25年，她表示一路走來並非總是坦途，但成果超過自己想像，始終心存感激。她笑說自己「也算是有年紀了」，但仍希望持續用作品陪伴歌迷。她也宣布展開全新巡迴《房間裡的大象》，除了中國多場演出已陸續籌備，她也再次向台灣歌迷喊話：「只要場館有空檔，我一定想把新巡演帶回台灣。上一次見面已經是兩年前了，不希望大家再等下去。」
