楊丞琳才認「有天離開演藝圈」！突「暗黑進化」網驚：是不是…

女星楊丞琳近年把事業重心放在中國，去年突消失整個月後突然回台，事後才透露完成1場「不算小的手術」，近期回歸的她還無預警提到，不排除有天離開演藝圈，震驚不少粉絲。向來以俏麗短髮的她，昨（30日）驚喜曬出「極短新造型」，引來一票網友朝聖。

楊丞琳近日在社群平台曬出最新自拍，驚喜曝光全新造型。有別於過往常見的肩上短髮，她這次改以更具層次感的俐落短髮亮相，搭配輕薄瀏海更顯年輕，加上簡約黑色連帽上衣，整體風格清爽又有型。畫面中的楊丞琳，面對鏡頭露出淡淡微笑，眼神溫柔親切，並幽默寫下「實在沒忍住，又短了，等我過些日子換顏色！」散發自然不做作的魅力。

楊丞琳坦言沒忍住、又把頭髮剪短。（圖／翻攝「rainie77」IG）

楊丞琳全新模樣曝光後，引來許多粉絲朝聖並大讚，「剪短之後更靚啦，好想念新鮮的姐姐～下週六西安演唱會見啦」、「好Q」、「好可愛的小姐姐，下個週末在西安又要和短髮琳相見了」、「終於剪短了」、「妳是不是在讀中學啊」，可見減齡新造型深受歡迎。

楊丞琳過去以肩上短髮亮相。（圖／翻攝「rainie77」IG）

事實上，楊丞琳去年底暌違多年在台灣舉辦見面會，近年大多在中國活動的她，當時還有感而發表示，「想讓你們知道，我真的沒有偏心，你們一直都在我心裡」。另外，她還難得敞開心扉、訴說近年心境發生變化，坦言「現在的我不是以前的樣子」，這些年曾想過未來的可能性，不排除有一天會離開演藝圈、選擇回到平靜生活，「如果有一天我離開演藝圈，我希望你們也可以過好自己的生活。」一度震撼不少粉絲。

