楊丞琳挑戰「演技大賞」 曝心聲：骨子裡還是很愛演戲

楊丞琳推出新歌〈獨白〉MV。（圖／索尼音樂提供）

楊丞琳推出新歌〈獨白〉，在單曲反響未知的情況下，她就決定為此曲拍攝MV，「純粹是因為我希望這支歌有一個強烈的視覺去搭配。」她坦言這首歌在其專輯中地位特殊，並非大眾熟悉的抒情曲風，而是一首融合90年代R&B靈魂，以大量氣音和慵懶唱腔演繹的作品，這種特殊性，恰恰成為了必須用視覺來「完整」它的理由。

如何將「獨白」這一內心概念影像化？楊丞琳與導演的溝通核心極為聚焦，塑造一個「漂亮的旁人看不懂，但是他自己很在自己的世界裡面」的角色。導演起初想要在影像中設置「分身」，楊丞琳覺得「只有我一個人就好了」，所以便有了MV成片中無處不在的鏡子元素，它們不僅是道具，更成為了自我對話、審視與多重身份映射的最佳載體。

廣告 廣告

MV中大量情緒飽滿的特寫鏡頭，堪稱演技大賞，對於如何在歌手與演員狀態間無縫切換，楊丞琳展現了充分的自信：「因為我骨子裡是很愛很愛演戲。」她分享這次的表演狀態是「很放心的把自己交給導演跟鏡頭」，不拘泥於流程與走位，在導演給予的空間內極致自由地發揮，讓她覺得自己是很自由的，也是她捕捉到那份真實「獨白」感的關鍵。

比起個人經歷的直白傾訴，楊丞琳更希望這支MV能成為一面映照現代人內心的鏡子，她坦言：「我們每個人，在這個社會上，在職場上，在面對人的時候，你本來就是有各種各樣的樣子，也很難有人可以100%全然的去做自己不顧慮他人，所以你一定會有很多很糾結的時候跟很極端的情緒。」她希望通過這個作品傳遞包容與理解，透過他人再回看自身時，會發現其實自己也有這一面，每個人都有自己的獨白。

楊丞琳骨子裡還是很愛演戲。（圖／索尼音樂樂提供）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

全面取消彈性放假、補班制度！明年9連假一次看

陳為民批國恥！全台測速照相1809支「裝最多前3縣市出爐」

LINE Pay Money開通僅3步驟！ iPASS Money餘額移轉方式、銀行優惠一次看