楊丞琳新歌太治癒！搭「慢車」逃離喧囂 MV 用「散文式」鏡頭語言講述孤獨卻自由的旅程

楊丞琳全新單曲〈坐上慢車吹自由的風〉MV正式全網上線。（索尼音樂提供）

楊丞琳全新單曲〈坐上慢車吹自由的風〉MV正式全網上線，攜手金曲獎導演黃中平，以極簡而富有詩意的鏡頭語言，生動刻畫了一段從都市喧囂走向內心寧靜的「自我治癒」旅程，完美呼應了歌曲「初聽微苦，曲終回甘」的獨特氣質，為聽眾獻上一劑溫暖的心靈良藥。

〈坐上慢車吹自由的風〉以其自在舒緩的旋律和楊丞琳柔和堅定的嗓音，勾勒出一種釋懷後的生活態度。歌曲不再執著於追問過去，也不再急於索求未來的答案，而是專注於與自我共處的當下。楊丞琳用歌聲傳遞出對自由與自我的深刻理解，鼓勵聽眾尋找那份「僅憑獨立信念也能擁抱世界」的勇氣和自在享受孤獨感覺。

MV中沒有強烈的戲劇衝突，採用一種近乎散文式的敘事手法。畫面跟隨楊丞琳的足跡，在城市與自然之間輕盈流轉：時而她騎著單車，任陽光灑落肩頭、微風拂過髮梢；時而她在咖啡店的窗邊安靜凝望，神態安然；時而她搭上一趟前往山林幽徑的慢車，帶著淺淺笑意與微風同行。這些場景串聯起的，並非一個具體的故事，而是一種心境的流轉與昇華。

鏡頭下沒有離別的哀傷，也沒有孤單的重量，取而代之的是一種全身心的輕盈與自在。這種視覺風格巧妙地象徵了心境的轉換——從人際社會的喧鬧逐漸回歸到個人內心的寧靜，從曾經的依附走向此刻的獨立。MV中的天氣從下雨到放晴也讓MV的狀態有不同呈現，楊丞琳笑說：「這首歌的心情，一開始會比較適合下雨的氛圍，然後到後面再變晴朗，有一個轉折。但那天其實是先是大晴天才下雨，所以我也覺得這裡導演處理的很好。拍攝的時候因為那段時間天氣很不穩定，所以我們有準備兩版，天氣好的版本跟下雨的版本。拍攝當天我還覺得好幸運，因為那一陣子都在下雨，但是我們拍攝的時候就給了我們大晴天。然後，但是沒有想到就是到了下午的一個時間段開始就狂下雨。所以就是最後的版本是我們兩個版本的融合，我會覺得這是一個很好的大自然的安排。」

〈坐上慢車吹自由的風〉整支MV如同一趟專屬於每個人的溫柔旅程。它不刻意煽情，卻能在平凡的場景中引發深切共鳴。正如歌曲所帶來的聆聽感受——初聽時或許帶有一絲對過往的微苦回味，但曲終時，留下的卻是豁然開朗的釋懷與回甘。

