楊丞琳新歌〈獨白〉上線 MV曝內心精神狀態：骨子裡還是愛演戲

【緯來新聞網】歌手楊丞琳日前推出新單曲〈獨白〉的音樂錄影帶，透過獨特的視覺語言詮釋個人情緒狀態，呈現一場聚焦內在感受的影像實驗。MV目前已於各大影音平台上線。

楊丞琳新歌〈獨白〉上線。（圖／索尼音樂）

〈獨白〉為其最新專輯中的一首作品，曲風融合1990年代R&B靈魂元素，採用氣音與慵懶唱腔，與其以往的抒情曲風有所區別。楊丞琳表示，在歌曲尚未發行前便決定拍攝MV，主因是希望透過影像為歌曲創造更完整的呈現。

MV由楊丞琳與導演共同構思，核心概念圍繞一位「活在自己世界中的人」。畫面中大量運用鏡子作為象徵，反映角色的內心對話與自我觀察。影片並未依照歌詞逐句敘述，而是聚焦於捕捉歌曲所傳達的精神狀態。

MV中大量情緒飽滿的特寫鏡頭，堪稱演技大賞。對於如何在歌手與演員狀態間無縫切換，楊丞琳展現了充分的自信：「因為我骨子裡是很愛很愛演戲」。她分享這次的表演狀態是「很放心的把自己交給導演跟鏡頭」，不拘泥於流程與走位，在導演給予的空間內極致自由地發揮。「我是很自由的」，這句話道出了她捕捉到那份真實「獨白」感的關鍵。



除了個人情感抒發外，楊丞琳也希望藉此作品傳達社會中對多元個性的包容。她表示，每個人在不同場合都可能壓抑或隱藏真實自我，而〈獨白〉希望觀眾能從中看見、並接納自身與他人的多面性。

