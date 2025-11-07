楊丞琳新歌MV再與藤岡靛合作

楊丞琳新歌〈免疫體〉MV邀藤岡靛出演男主角，兩人時隔17年再度合作。

記者戴淑芳∕台北報導

楊丞琳在新專輯《有且》中，以〈免疫體〉繼續探索情感與身體之間的深層連接，坦言〈免疫體〉唱的，是那些「自以為堅強」的人，「這首歌很像一種病理的隱喻。你以為自己治好了，其實只是學會了共處。」

〈免疫體〉由陳建騏製作、呂聖斐編曲，兩位與楊丞琳長期合作的音樂夥伴，再次為她構築出熟悉又細膩的聲線空間。楊丞琳形容：「這首歌是整張專輯裡最像我唱腔的一首，沒有特別去設計或調整，就是最直覺的自己。」

〈免疫體〉MV邀來藤岡靛出演男主角，兩人繼偶像劇《不良笑花》後，時隔17年再度合作。

當藤岡靛特地從東京飛來台北拍攝，鏡頭中兩人隔著玻璃、幾乎全靠眼神傳達情緒。面對老搭檔，她感性地說：「看到他會有一種像是回到自己20幾歲的那種感覺。」