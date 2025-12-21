楊丞琳暖心出手了！罹癌歌迷「不確定能撐多久」…全場激動淚崩

記者徐珮華／台北報導

楊丞琳今（21）日在台北一連舉辦兩場「好久不見・有且僅有的你們」粉絲見面會，睽違2年再度與台灣歌迷見面，開場真誠且赤裸的告白惹哭不少歌迷，就連她自己也險些破功，一度語帶哽咽想落淚，急喊：「啊，我不能現在哭！我等等還要唱歌！」令人驚喜的是，她還獻上新專輯《有且》部分歌曲首唱，作為送給今天到場歌迷的禮物。

楊丞琳舉辦「好久不見・有且僅有的你們」粉絲見面會。（圖／樹與天空提供）

楊丞琳見面會充滿溫馨氛圍，尾聲「粉絲小紙條告白時間」，恰好抽到一位罹癌的粉絲，激動哽咽告白：「每次手術時，都會跟醫生說要聽你的歌，上次開刀我聽〈青春住了誰〉，我以為我自己不會再醒來。我推出來的時候，我印象很深刻，因為我的腦袋有妳。我想對妳說，就算世界對你再怎麼不友善，你的身邊還是有很多支持妳的人。我不確定我的身體可以撐多久，今天我覺得我很幸運能被抽到，因為我是請假過來的，我過兩天又要開刀，我不知道會不會有機會再看到你！」

此話一出逼哭全場粉絲，楊丞琳也頓時紅了眼眶，「我覺得你比我勇敢！加油，手術一定會順利！」此外，她還把自己的周邊商品抱住後送給這位粉絲象徵陪伴，也將原本歌單〈匿名的好友〉改為〈青春住了誰〉，讓這位粉絲感動不已。溫馨氣氛掀起全場大合唱，化為對這位罹癌粉絲的祝福。

楊丞琳睽違2年與台灣粉絲見面，不少人激動淚崩。（圖／樹與天空提供）

楊丞琳感性告白：「目前為止，我還是希望當你們的榜樣，我希望我做好當下，為你們趕緊努力再做下個作品，珍惜當下比什麼都很重要。」最後話鋒一轉，她驚喜帶來新歌〈Yes，but〉一小段舞蹈，這也是她在MV發表後第一次獻出新歌舞台，讓歌迷又驚又喜，現場嗨翻。

