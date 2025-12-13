楊丞琳李榮浩與杜強三人關係曝光！傳杜強來台疑住楊家 全網輿論炸鍋

記者林宜君／台北報導

男星于朦朧於今年9月墜樓離世，事件發生於北京「陽光上東」社區，相關討論始終未曾停歇。近日網傳楊丞琳、李榮浩與音樂人杜強皆為舊識，過去亦有歌曲合作紀錄，彼此交情因此被外界關注。加上楊丞琳與丈夫李榮浩同樣居住於陽光上東社區，與于朦朧事發地點高度重疊。相關影片與貼文在網瘋狂流傳，有人質疑三人之間究竟「只是單純的工作關係，還是私下交情更深」，該說法迅速在社群平台擴散，引發大量討論。

楊丞琳（右）與丈夫李榮浩（左）同樣居住於陽光上東社區。（圖／翻攝自TikTok）

夫妻倆皆與杜強合作過歌曲。（圖／翻攝自TikTok）

李榮浩與杜強同框不只一次。（圖／翻攝自TikTok）

消息曝光後，不少人直言「地點巧合得太精準」，開始翻查相關人士的過往關係。更引發爭議的是，于朦朧事件發生後，網路開始出現關於杜強行蹤的各種版本，有人聲稱其「事後動向成謎」，甚至流傳「疑似離境、前往台灣並住在楊丞琳家」，雖然目前並無任何官方證實，但相關傳言已在社群平台被大量轉傳。

廣告 廣告

楊丞琳近期也突然返台，時間點再度與網路流言重疊。（圖／翻攝自冷眼財經）

網傳杜強疑似離境，前往台灣並住在楊丞琳家。（圖／翻攝自冷眼財經）

杜強疑住在楊丞琳家。（圖／翻攝自冷眼財經）

楊丞琳在演唱會上出現倒掛的表演方式引發部分網友猜測，楊丞琳在事發當下是否知道于朦朧被到掛在窗邊，還是楊丞琳在暗示自己可能將遇到危險。（圖／翻攝自Threads）

就在此時，楊丞琳近期也突然返台，時間點再度與網路流言重疊，而楊丞琳在演唱會上出現倒掛的表演方式引發部分網友猜測，楊丞琳在事發當下是否知道于朦朧被到掛在窗邊，還是楊丞琳在暗示自己可能將遇到危險？部分網友形容「巧合一個接一個」。也有人將返台動向與前述說法串聯，更有網友以「關係網＋時間線」方式整理，直言「所有關鍵人物都曾在同一個圈子、同一個地點出現」，引發部分網友高度不安，但也有理性聲音指出，目前所有說法皆停留在推測與聯想階段，缺乏實質證據支持。

網友紛紛表示「我懷疑他們是知情的，肯定是怕哪天被殺，所以現在才想躲回台灣」。（圖／翻攝自Threads）

網上開始出現抵制聲浪、「拜託各位 楊小姐回來台灣 不要支持她任何作品及演唱會 全面抵制 」。（圖／翻攝自Threads）

一連串的巧合讓網友紛紛表示「我懷疑他們是知情的，肯定是怕哪天被殺，所以現在才想躲回台灣 」，「狼狽為奸、不得好死」、「抵制廣東琳、紅毛浩！」、「為什麼李可以全身而退 大家細品」、「拜託各位 楊小姐回來台灣 不要支持她任何作品及演唱會 全面抵制 」、「狼狽為奸」、「幫兇」，截至目前為止，楊丞琳、李榮浩及杜強方面，皆未針對相關網路傳言作出回應，警方與相關單位亦未公布任何與上述揣測相符的資訊。外界普遍認為，事件真相仍有待正式說明，網路流言則需謹慎看待。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

更多三立新聞網報導

于朦朧生前唯一守護者曝光！私下暖心互動細節首度流出 粉絲淚崩！

田海蓉逼于朦朧至絕境真相曝光！凜北川被迫召回服役 全網輿論炸鍋

于朦朧效應全面引爆！天娛傳媒藝人不忍了 集體解約逃亡 炸翻娛樂圈

于朦朧風暴！《我的世界沒有我》上映遭下架 田海蓉被抵制 網：現世報

