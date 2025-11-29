楊丞琳沒來許瑋甯婚禮！她陪李榮浩飛澳洲 昔日退追風波再被翻出

楊丞琳婚禮當天未出席許瑋甯與邱澤的婚宴，引發外界關注兩人友情動向。（圖／侯世駿攝、報系資料照）

邱澤與許瑋甯28日晚間在台北文華東方酒店舉行婚宴，盛邀超過400位賓客共襄盛舉，現場星光熠熠。許瑋甯與「華岡五人幫」感情深厚，眾多昔日好友也出席道賀，唯獨楊丞琳缺席，引發外界對兩人近年關係的諸多聯想。事實上，楊丞琳當時正在澳洲陪同丈夫李榮浩巡演。

邱澤、許瑋甯在文華東方舉辦婚禮。（圖／侯世駿攝）

楊丞琳與許瑋甯同為華岡藝校同班同學，當年與已故藝人黃鴻升等人組成「華岡五人幫」，情同姊妹。不過婚禮當晚，「華岡五人幫」中其他成員現身慶賀，唯獨楊丞琳未出席，由於近年兩人互相取消Instagram追蹤，友情是否觸礁曾引發外界猜測。對於退追風波，許瑋甯過去僅低調回應：「我們自己私底下朋友的事情，不需要跟大家報備。」

楊丞琳近日陪同丈夫李榮浩赴澳洲巡演。(圖/小紅書，楊丞琳、李榮浩)

這次楊丞琳未出席更加深外界對兩人交情是否轉淡的討論，事實上，楊丞琳當時正在澳洲陪同丈夫李榮浩巡演。根據社群媒體曝光畫面，她不僅現身演唱會現場，還擔任「暗黑燈光師」，全程關注丈夫表演，展現夫妻情深的一面。

李榮浩11月展開澳洲巡演，楊丞琳愛相隨同行，兩人不僅抽空出海遊玩，更在演唱會當天互動甜蜜。李榮浩更在台上點名「嫂子」，鏡頭轉向台下的楊丞琳時，她親切揮手並比出愛心致意，成為現場焦點。李榮浩則打趣說：「你們花那麼多錢是來看我的，能不能看看我？」

儘管未出席昔日閨蜜的婚宴，楊丞琳此行陪伴丈夫演出，顯見她當下重心仍放在家庭與修養上。至於與許瑋甯的友情是否回溫，雙方至今未正面回應，仍留給外界無限聯想空間。

