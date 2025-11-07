楊丞琳相隔17年合作藤岡靛 化身「前戀人」被關實驗室
楊丞琳推出新專輯《有且》，歌曲〈免疫體〉MV邀請藤岡靛出演男主角，兩人繼偶像劇《不良笑花》後，時隔17年再度合作，化身被迫進行「情緒清除實驗」的前戀人，故事發生在一個冷白的實驗室中，他們試圖通過科學手段切斷回憶，卻在玻璃的另一端被彼此重新喚醒。
楊丞琳透露：「其實這個概念是我自己提的，因為歌詞用了很多病理學的比喻，我第一時間就想到實驗室的畫面。」當藤岡靛特地從東京飛來台北拍攝，鏡頭中兩人隔著玻璃，幾乎全靠眼神傳達情緒，「我們從頭到尾都沒有對白，但那種隔著玻璃還彼此感受到的連接，非常強烈。」
〈免疫體〉不僅是一首歌，更像是楊丞琳對過去五年心境的總結，從〈房間裡的大象〉的「面對傷痛」，到《有且》的「看見矛盾」，再到〈免疫體〉的「接納疼痛」，她不再執著於「好起來」，而是學會在不完美中呼吸，她說：「每一次的疼痛，都是身體在提醒我們，你活過，也被愛過。」
在與製作團隊的討論中，楊丞琳希望〈免疫體〉能保留「那個時期華語歌曲最動人的質感」，旋律真誠、情緒飽滿、編曲不過度修飾，她笑說：「我們提到『華語黃金時代』，其實每個人想的不太一樣，但最後找到的那個聲音，剛好是我最熟悉、也最自在的模樣。」
