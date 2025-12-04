楊丞琳私密世界曝光「旁人看不懂但自己沉醉」認了很愛演

楊丞琳近來推出新歌，日前拍攝MV。（索尼音樂提供）

楊丞琳近日推出新歌〈獨白〉MV，在MV中有著大量情緒飽滿的特寫鏡頭，對於如何在歌手與演員狀態間切換，楊丞琳自信說：「因為我骨子裡是很愛很愛演戲。」並透過歌曲邀請觀眾潛入一個「旁人看不懂但自己沉醉」的私密世界。

楊丞琳與導演的溝通核心為塑造一個「漂亮的旁人看不懂但是他自己很在自己的世界裡面」的角色，她分享這次的表演狀態是「很放心的把自己交給導演跟鏡頭」，不拘泥於流程與走位，在導演給予的空間內自由地發揮，她說：「我是很自由的。」

她希望這支新歌MV能成為一面映照現代人內心的鏡子，透過他人再回看自身時，會發現其實自己也有這一面，每個人都有自己的獨白，「你不懂這個人的世界，但不代表他是錯的，也不代表他是怪的，如果你能夠稍微理解一下這人，他為什麼會這樣，好像就不會覺得這麼奇怪。」

