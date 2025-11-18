楊丞琳突告白「台灣是我生長的地方」！背後原因曝光網驚了

娛樂中心／巫旻璇報導

女星楊丞琳近年將重心放在中國發展，不僅巡迴演唱會一站接一站開唱，也頻繁受邀錄製節目，活躍程度讓她在當地吸引不少粉絲追隨。適逢出道25週年，她回顧這段路坦言並非事事順利，但每一步都走得值得，如今所收穫的遠超出當初的期待。至於歌迷最關心的台灣場，她也親自回應，只要場館願意、檔期允許，她最希望的就是把巡演帶回家鄉，「台灣是我出生長大的地方，很想念台灣歌迷」。

楊丞琳迎來出道25週年，近期宣布推出全新巡迴演唱會「房間裡的大象」。（圖／翻攝自微博）

楊丞琳迎來出道25週年，近期宣布推出全新巡迴演唱會「房間裡的大象」，繼南昌跨年場後，將陸續前往佛山、紹興、西安等城市開唱。她坦言一路走來並非總是順利，但成果遠超預期，始終心懷感恩。25週年的里程碑，她也特別向一路相伴的歌迷深情致意。她知道許多人從學生時期就一路支持到現在，這份陪伴讓她備受感動，「我在工作上是求新求變的，但是我對於粉絲觀眾的感謝，還有對於進入娛樂圈的初衷，是從來沒有改變的。」即便笑稱自己「已經有點年紀」，她仍承諾會繼續努力，用好作品成為大家日常生活中的療癒力量。





至於歌迷最關心的台灣場，楊丞琳親自回應，只要場館願意、檔期允許，她最希望的就是把巡演帶回家鄉。（圖／翻攝自微博）

針對歌迷最關心的「是否會回台開唱」，楊丞琳已多次表達強烈意願，她於IG限時動態轉發新聞稿，替粉絲「畫重點」寫道：「只要場館有時間，我也非常希望把新巡演帶回台灣。台灣是我從小生長的地方，也非常想念台灣的歌迷。上一次見面已經是2年前了，不想讓大家等太久」。

楊丞琳正積極為新巡演籌備，也盼望能盡快與台灣歌迷再次相見。（圖／翻攝自微博）





除了巡演規劃，她也特別向一路支持的粉絲喊話，表示雖然自己在工作上持續追求突破，但感謝粉絲的心意與踏入演藝圈的初衷始終未變，她說：「我在工作上是求新求變的，但是我對於粉絲觀眾的感謝，還有對於進入娛樂圈的初衷，是從來沒有改變的。」楊丞琳現正積極為新巡演籌備，她也盼望能盡快與台灣歌迷再次相見。楊丞琳有機會回台開唱的消息曝光後，也讓網友驚喜留言「一定要去支持一下」、「終於等到你」、「台灣場等好久阿」。

楊丞琳替粉絲劃重點。（圖／翻攝自IG@rainie77）









