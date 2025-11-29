楊丞琳突返台時間點太巧！李榮浩住「陽光上東」被挖出 網聯想于朦朧命案：下個目標是她？

北京「陽光上東」社區因于朦朧（右圖）命案再度受到關注，而李榮浩（左圖左）現居地正是陽光上東，老婆楊丞琳（左圖右）近日突返台引發外界熱議。（左翻攝自instagram/rainie77、右圖翻攝自Threads）

已多年在中國發展的楊丞琳，近期因在instagram限時動態向粉絲表達「想把新巡迴帶回台灣」及「非常想念家鄉」的感性喊話，引發歌迷期待卻也意外掀起另一波社群熱議。

多項網路猜測同步浮上檯面，包括楊丞琳的返台時機、李榮浩現居住所「陽光上東」與于朦朧命案的關聯等相關討論。事件持續延燒，各種版本在Threads與微博上激烈擴散，但目前無官方與當事人正面回應。

楊丞琳喊「想回台灣」掀話題 巡演期待與網路揣測同時發酵

楊丞琳近年演藝事業多集中在中國，距離上一次在台灣演唱已超過2年。然而她近日在instagram表示，希望能在檔期許可時讓新巡演「房間裡的大象」回到台灣，並強調自己「非常想念台灣歌迷」。此言一出，本應是粉絲喜訊，卻意外觸動社群輿論敏感神經。

楊丞琳返台時間點太巧？

在社群上，有網友開始探討楊丞琳「為何選在此時公開喊想念台灣」，甚至出現4種網路猜測，包括攜帶任務、知情太多、人在逃（對岸正在出事）、逃來台灣並計畫帶伴侶入籍等，但所有說法均無證據，被視為流傳於社群的臆測。

部分網友更提到日期聯想，指出楊丞琳生日在6月4日，認為「時間點敏感」，進一步推升討論度。不過這些言論都屬社群討論層面，並非經查證的資訊。

住所又被放大？李榮浩住在「陽光上東」成焦點

針對楊丞琳與李榮浩，討論更延伸至李榮浩目前居住的北京「陽光上東」社區。有 Threads 網友指出，該社區正是「于朦朧命案」相關地點，使外界再度關注此案。

其中有人引用爆料博主內容，提及李榮浩前經紀人何曉菁與于朦朧身邊的杜強之間的互動畫面，使得過往未受注意的片段再度被挖出，網友更懷疑何曉菁是于朦朧直播監管人士之一。這些資料因缺乏官方查證，仍停留在網路推論階段。

網友挖出過去直播的畫面，杜強（左）與何曉菁（右）有互動。（翻攝自Threads）

網友為何再度關注「陽光上東」？

于朦朧於9月被中國警方公布為「酒後不慎墜樓身亡」，排除刑事案件。雖然官方已結案，但仍有大量網友持續要求重新調查，目前在網路上已有超過70萬人連署要求「查明真相」。

因李榮浩住在同一社區，有網友質疑其是否聽見事發時于朦朧慘叫哭喊的求救聲。雖無證實資訊，但隨著討論度攀升，不少網友留言直指：「住在陽光上東的住戶應該都聽到聲音吧？」「所以這對夫妻絕對有聽到那晚在陽光上東的聲音，才會急忙要來台」「估計就是怕被滅口啦」甚至有留言詢問「是否領到遮口費」等具爭議性的說法。

