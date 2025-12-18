楊丞琳緊急住院動手術！官方發文最新近況 醫生特別叮囑這件事

記者鄭尹翔／台北報導

藝人楊丞琳日前自爆於2025年8月底完成一場「不小的手術」，消息曝光後引發粉絲關心。她透露，其實早在2024年就被醫師建議動手術，但因工作行程滿檔而一再延後，直到今年才決定將健康擺在第一順位。所幸手術過程相當順利，目前正在休養恢復中，由母親與老公李榮浩陪伴照顧。

楊丞琳手術後復原狀況良好，已經可以開始練舞。（圖／翻攝自楊丞琳IG）

近日楊丞琳也在社群平台發文，分享手術後的近況，透露醫師叮囑她必須等到12月才能開始運動，因此將所有演唱會排練行程集中在這段時間進行，連續多天高強度排練讓她直呼相當疲累。不過她也笑說，排練現場有狗狗陪伴，成功療癒大家的身心，讓團隊能量滿滿、繼續努力。

廣告 廣告

距離演唱會倒數僅剩半個月，楊丞琳仍咬牙撐住，展現高度敬業精神，並不忘替自己與團隊加油打氣。她也向歌迷保證，新專輯將依照原計畫於下半年推出，不會因手術與休養而受到影響。

更多三立新聞網報導

獨家／江志豐緊急送醫救治！食物中毒狂洗胃 年初證實罹患食道癌

49歲季芹素顏模樣被拍到！王仁甫錄影中緊急喊卡 超特寫樣貌震驚全網

吳婉君穿泳裝騎馬！美胸配長美腿辣翻 喊話要成為目光焦點

林逸欣成長影片逼哭一票網友！從小到結婚全記錄 配樂是18年前寫給爸爸

