楊丞琳緊急動了「不小的手術」 醫特別囑咐曝光！行程全擠12月

楊丞琳12月31日起將展開「房間裡的大象」巡演。索尼音樂提供



歌手楊丞琳日前突在IG透露：「前些日子，我完成了一場不小的手術，目前正在休養中。」手術後，醫生叮囑她從12月開始才能運動，所以所有的排練通通擠在這個月份。

楊丞琳19日社群貼文提到，「連續幾天下來，真的滿累的，幸好有狗狗的出現，療癒了大家，讓我們能量滿滿地繼續跳下去，距離演唱會還有倒數半個月，加油加油。」影片中，她身穿排練服專注投入舞蹈動作，狀態看來逐漸回穩。粉絲放心不少，留言「妳的氣色很好。」

楊丞琳今年6月結束歷時5年的「LIKE A STAR」巡迴演唱會，卻長達1個月沒分享生活點滴，8月間，她才透露本來在去年醫師就建議手術，但因演唱會等工作只能暫時擱置。

今年回診後，楊丞琳說：「為了更長遠的健康考量，我決定調整優先順序，把身體擺在第一位。」她也分享術後狀況，「醫師說，一切進行得很順利，結果也令人放心，後續只要專注在靜養與恢復就好。雖然不太想讓這段經歷顯得太沉重，但這確實不是件小事。現階段是一個需要時間、也讓我必須暫時停下腳步的必經過程。因為比較少露面，不想你們擔心或誤解，所以還是決定跟大家分享。母親和先生（李榮浩）都在身旁陪伴與照顧，你們安心，沒事的喔」！

