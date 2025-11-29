楊丞琳缺席許瑋甯婚禮！近況曝光 昔退追IG爆閨密情變

許瑋甯（左）、邱澤11/28舉辦婚宴。夏朵創意行銷提供



許瑋甯與邱澤11/28晚間在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚禮，賓客星光熠熠，她透露共邀430多人喝喜酒，可說半個演藝圈都到場。不過，跟許瑋甯同為「華岡五人幫」的女星楊丞琳，昨晚缺席，更讓外界好奇兩人友情現況，從楊丞琳個人等相關社群可發現，近來陪伴老公李榮浩前往澳洲巡演。

許瑋甯與楊丞琳是華岡藝校的同班同學，與已故藝人黃鴻升（小鬼）組成「華岡五人幫」。據悉，許瑋甯與邱澤結婚後，與楊丞琳互動明顯減少，且楊丞琳更單方面退追許瑋甯IG，傳出閨密情逝。

許瑋甯受訪說過：「我們自己私底下朋友的事情，不需要跟大家報備。不管說是演員歌手，她對我來說一直都很努力，我覺得大家還是多看她非常努力的部份，我覺得我們做這個工作，希望也是可以自己的努力被看見。」

追蹤楊丞琳等相關社群，近來，她陪李榮浩前往澳洲舉辦巡演，李榮浩頂著鮮紅髮色，在當地購物中心被巧遇，楊丞琳低調緊跟在後。另外，楊丞琳也化身「暗黑燈光師」，在舞台一角，看著老公演出。

李榮浩近日在澳洲巡演，楊丞琳化身「暗黑燈光師」，在舞台一角，看著老公演出。取自微博

李榮浩近日在澳洲巡演。取自微博

