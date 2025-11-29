楊丞琳缺席許瑋甯、邱澤婚禮！被揪1事「爆閨密鬧翻」真實行蹤曝

邱澤、許瑋甯婚禮賓客星光熠熠。（圖／東森娛樂）





邱澤、許瑋甯昨（28）日補辦婚禮，席開43桌、邀請430多位親友到場見證幸福，夫妻倆交換誓詞感動眾人，還載歌載舞玩了一夜，賓主盡歡！與新娘許瑋甯傳出友誼變調的楊丞琳，昨晚沒有出席婚宴，原來是愛相隨老公李榮浩巡演。

「華岡五人幫」由許瑋甯、楊丞琳、已故藝人小鬼（黃鴻升）以及兩位圈外友人組成，他們都是華岡藝校的同班同學，過去經常曬出聚餐合照顯示私交甚篤，但近年許瑋甯和楊丞琳的前男友邱澤結婚後，有網友發現她們互相取消追蹤對方的Instagram，掀起友情生變的討論。

針對與昔日閨密楊丞琳友情破裂一事，許瑋甯曾回應：「朋友間私人的事不需向外界報備。」而昨日她與邱澤的大喜之日也不見楊丞琳出席，引起外界關注，結果發現楊丞琳選擇陪老公李榮浩赴澳洲開唱，還在台下比出愛心姿勢放閃全場，也是找到真愛了。

楊丞琳陪老公李榮浩巡演。（圖／翻攝自微博）

楊丞琳陪老公李榮浩巡演。（圖／翻攝自微博）



