楊丞琳罕見聊內心話！親吐過去5年心境 自認與傷痛共處已免疫

楊丞琳全新專輯《有且》正式發行，其中新歌〈免疫體〉成為粉絲熱議焦點。她坦言，這首歌不僅是一首作品，更像是自己過去五年心境的總結。繼〈房間裡的大象〉學會「與傷痛共處」後，〈免疫體〉延續療癒主題，唱出人們在愛情創傷後的自我修復與接納。

楊丞琳新歌找藤岡靛出演男主角。（圖／索尼音樂提供）

〈免疫體〉由陳建騏製作、呂聖斐編曲，旋律溫柔而深刻，楊丞琳以最真實的聲線詮釋「疼痛即是身體在備份回憶」的情感核心。她表示：「這首歌是整張專輯裡最像我自己的一首，沒有刻意設計，就是最自然的聲音。」

MV由金曲導演黃中平執導，邀請藤岡靛出演男主角，兩人繼《不良笑花》後相隔17年再度合作，詮釋一場關於記憶與遺忘的情緒實驗。楊丞琳說：「這首歌象徵從對抗到接納的過程，每一次疼痛都是活過與被愛過的印記。」

楊丞琳表示：「整支MV從頭到尾我們都是隔著玻璃，但十幾年沒見又很想聊天，每次喊卡之後大聊天後，導演都要把我們叫回去自己的房間，繼續隔著玻璃對戲。」

