楊丞琳自我治癒旅程 拍MV晴轉雨如願

楊丞琳全新單曲MV上線。

楊丞琳全新單曲〈坐上慢車吹自由的風〉MV正式全網上線，攜手金曲獎導演黃中平，以極簡而富有詩意的鏡頭語言，生動刻劃了一段從都市喧囂走向內心寧靜的「自我治癒」旅程。

〈坐上慢車吹自由的風〉以其自在舒緩的旋律和楊丞琳柔和堅定的嗓音，勾勒出一種釋懷後的生活態度。楊丞琳用歌聲傳遞出對自由與自我的深刻理解，鼓勵聽眾尋找那份「僅憑獨立信念也能擁抱世界」的勇氣和自在享受孤獨感覺。

MV中沒有強烈的戲劇衝突，採用一種近乎散文式的敘事手法。畫面跟隨楊丞琳的足跡，在城市與自然之間輕盈流轉。這些場景串聯起的，並非一個具體的故事，而是一種心境的流轉與昇華。

MV中的天氣從下雨到放晴，也讓MV的狀態有不同呈現，楊丞琳笑說，這首歌的心情，一開始會比較適合下雨的氛圍，然後到後面再變晴朗，有一個轉折，所以有準備天氣好的版本跟下雨的版本。沒想到，拍攝時是大晴天，到了下午開始就狂下雨，所以就是最後的版本是兩個版本的融合，「我會覺得這是一個很好的大自然的安排。」