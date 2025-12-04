楊丞琳自爆骨子裡很愛演

楊丞琳近日推出新歌〈獨白〉MV，在MV中有著大量情緒飽滿的特寫鏡頭，對於如何在歌手與演員狀態間切換，她自信說：「因為我骨子裡是很愛演戲。」並透過歌曲邀觀眾潛入一個「旁人看不懂但自己沉醉」的私密世界。

楊丞琳與導演的溝通核心，是塑造一個「漂亮的旁人看不懂、但是他自己很在自己世界」的角色，她分享這次的表演狀態是很放心把自己交給導演跟鏡頭，不拘泥流程與走位，在導演給的空間內自由發揮，「我是很自由的。」

她希望這支新歌MV能成為一面映照現代人內心的鏡子，透過他人再回看自身，會發現其實自己也有這一面，「你不懂這個人的世界，但不代表他是錯的，也不代表他是怪的，如果能夠稍微理解一下這人，好像就不會覺得這麼奇怪。」