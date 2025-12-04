楊丞琳自認享受怪異 骨子裡還是愛演戲

楊丞琳〈獨白〉MV選擇完全遵循內心的藝術直覺。（圖／索尼音樂提供）





楊丞琳此次〈獨白〉MV選擇完全遵循內心的藝術直覺，以一場大膽而純粹的視覺實驗，邀請觀眾潛入一個「旁人看不懂但自己沉醉」的私密世界，演繹了一場關於自我對話與情感救贖的視覺盛宴。

在單曲反響未知的情況下，就決定為〈獨白〉拍攝MV，楊丞琳的答案坦誠而純粹：「純粹是因為我希望這支歌有一個強烈的視覺去搭配。」她坦言，這首歌在其專輯中地位特殊——它並非大眾熟悉的抒情曲風，而是一首融合90年代R&B靈魂，以大量氣音和慵懶唱腔演繹的作品。這種特殊性，恰恰成為了必須用視覺來「完整」它的理由。

如何將「獨白」這一內心概念影像化？楊丞琳與導演的溝通核心極為聚焦：塑造一個「漂亮的旁人看不懂但是他自己很在自己的世界裡面」的角色。導演起初想要在影像中設置「分身」，楊丞琳覺得「只有我一個人就好了」，所以便有了MV成片中無處不在的鏡子元素，它們不僅是道具，更成為了自我對話、審視與多重身份映射的最佳載體。

MV的敘事並未刻板跟隨歌詞逐句推進，而是精准捕捉了歌曲的精神狀態。「就是可能連這個人本身他自己都不知道自己在幹嘛的那種感覺。」楊丞琳描述道，「可是他更多時候是很享受在這種狀態裡面的。」這種難以被定義、略帶神秘與「怪異」的核心精神，正是她最為堅持必須保留的部分。

MV中大量情緒飽滿的特寫鏡頭，堪稱演技大賞。對於如何在歌手與演員狀態間無縫切換，楊丞琳展現了充分的自信：「因為我骨子裡是很愛很愛演戲」。她分享這次的表演狀態是「很放心的把自己交給導演跟鏡頭」，不拘泥於流程與走位，在導演給予的空間內極致自由地發揮。「我是很自由的」，這句話道出了她捕捉到那份真實「獨白」感的關鍵。

比起個人經歷的直白傾訴，楊丞琳更希望這支MV能成為一面映照現代人內心的鏡子。她坦言「我們每個人，在這個社會上，在職場上，在面對人的時候，你本來就是有各種各樣的樣子，然後也很難有人可以100%全然的去做自己不顧慮他人嘛，所以你一定會有很多很糾結的時候跟很極端的情緒「她希望通過這個作品傳遞包容與理解：「你不懂這個人的世界，但不代表他是錯的，也不代表他是怪的……如果你能夠稍微理解一下這人，他為什麼會這樣，好像就不會覺得這麼奇怪了。」透過他人再回看自身時，會發現其實自己也有這一面，每個人都有自己的獨白。



