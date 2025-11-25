楊丞琳與李榮浩雪梨街頭牽手放閃 將回台舉辦「家人的聚會」冬至吃湯圓

李榮浩澳洲雪梨開唱，楊丞琳愛相隨被不少網友街頭偶遇直擊。翻攝小紅書

楊丞琳日前被網友直擊，隨老公李榮浩在澳洲雪梨舉辦演唱會順便度假，兩人在街頭不時牽手放閃。而度假過後，她於12月21日在台北舉辦「好久不見・有且僅有的你們」粉絲見面會，將這場見面會定義為一次「家人的聚會」，紀念彼此在生命中留下的獨特印記，活動現已正式開放報名。

對於此次見面會，楊丞琳表示其初衷，是希望在年末這個感恩的時刻，跟出道25年以來一直陪伴的粉絲朋友相聚。楊丞琳笑說：「知道很多粉絲他們也都長大了，也有自己的生活，自己的工作，甚至自己的家庭。但我非常開心，在空閒之餘，他們還能夠關心我，支持我，然後在我需要的時候給予我力量，所以希望可以在我的新巡演開始之前，能夠抽一個下午的時間來跟好久不見的粉絲們見面。」

楊丞琳將在台灣舉辦見面會。索尼音樂提供

見面會當天是冬至，楊丞琳也希望利用這個機會可以和大家一起分享她愛吃的湯圓。除此之外楊丞琳還透露當天有可能搶先在12月31號開始的演唱會前聽到她演唱新專輯的歌。活動報名連結： https://forms.gle/pqg7N6PrhyLuXYuk9



