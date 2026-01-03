楊丞琳術後復出巡演首唱跨年 瘦4公斤套火辣戰袍

楊丞琳「房間裡的大象」巡演造型百變。樹與天空提供



楊丞琳首場「房間裡的大象」世界巡迴演唱會跨年夜在南昌揭開序幕，出道25年第1次在個人巡演中與歌迷一起倒數，她開心表示：「首場就要有倒數的意義！大家可以一起從12月31日唱到1月1日，這會是一段很難忘的記憶，也會成為這次巡演最好的開始。」去年才做「預防性手術」的她也穿上火辣戰袍，蠻腰、美背全都露，胸前也僅被2片布遮著，她自爆開演前3天已瘦4公斤，更笑說：「我每次看到工作人員吃雞排一些美食，都只能用『聞』的，聞香止飢！」

兼任演唱會總策劃的楊丞琳從節目內容、歌單、表演形式皆親力親為與團隊參與討論，並從3個月前就開始進入彩排，除需克服術後復健的辛苦，加上休養期間發胖但又不能運動，所以她開演前幾周進行積極飲控及運動。

楊丞琳大秀美背。樹與天空提供

適逢出道25周年，楊丞琳特別把專輯名稱《房間裡的大象》比喻為「人生中面對陰暗面及困難所背負的情緒重量」，並以此作演唱會音樂主題核心延伸，舞台製作規格更全面升級，除砸重金打造19個升降舞台系統，更特別訂製一對總長12公尺的巨型翅膀，呼應〈天使之翼〉的歌曲意象，成為全場最具象徵性的舞台焦點之一。

距離上次巡演收官僅半年便再度啟動全新巡演，楊丞琳透露其實在上輪巡演尚未結束時就已開始構思下一段旅程，「每1次巡演都誠實反映當下的自己，符合自己當時的年紀與心境，並透過音樂與歌迷分享自己一路走來的心情」。

楊丞琳打造19個升降台＋12 公尺巨翼，視覺震撼再升級。樹與天空提供

