楊丞琳術後見粉絲哽咽「我真的挺好的」 為罹癌粉絲改歌單
楊丞琳今（21）日在台北三創CLAPPER STUDIO一連舉辦兩場見面會，她看起來神采奕奕，完全看不出先前歷經一場預防性手術，她以自己的歌曲是《匿名的好友》形容粉絲的支持與陪伴，結果話才講完，就看到台下有歌迷在哭，她感動地說：「請歌迷不要先哭，自認老了，看到人家哭我也會哭。」
接著楊丞琳表示，一直想找最好的時機跟大家見面，先前因為巡演相當忙碌，也擔心沒有推出新歌獻給歌迷，「如今新作品誕生了，新巡演也要開跑， 所以特別辦了這場見面會，讓你們知道，我沒有偏心，你們永遠在我心中。」並預告見面會要送給粉絲的「禮物」，「今天的活動會讓看我演唱會的人吃醋，會有少部分歌曲的首唱，近距離地看我表演，感覺會不太一樣，當然也會有遊戲環節哦！」
當主持人幫台下歌迷問楊丞琳一句「你好嗎」，楊丞琳一度哽咽急喊：「啊，我不能現在哭！我等等還要唱歌！」 收拾好情緒後，看到台下又有歌迷落淚，她連忙安撫說：「這段時間有一些成長的過程，這些過程不會消失，我要說，我是真的挺好的，我有很好的家人、伴侶跟朋友，還有一直愛著我的你們。」隨後笑說：「我自己追星過，但沒有追20幾年！」
最後「粉絲小紙條告白時間」，楊丞琳剛好抽到一位罹癌的粉絲，看到這位男粉絲特別來到現場，楊丞琳特別請他上台，這位歌迷哽咽表示：「每次手術時，都會跟醫生說要聽你的歌，上次開刀我聽《青春住了誰》，我以為我自己不會再醒來，我推出來的時候，我印象很深刻，因為我的腦袋有妳，我想對妳說，就算世界對你再怎麼不友善，你的身邊還是有很多支持妳的人。我不確定我的身體可以撐多久，今天我覺得我很幸運能被抽到，因為我是請假過來的，我過兩天又要開刀，我不知道你會不會有機會再看到你。」
楊丞琳頓時也紅了眼眶，表示：「我覺得你比我勇敢！加油，手術一定會順利！」她還特別為了這位罹癌的粉絲，將原本要唱的《匿名的好友》改唱《青春住了誰》，掀起全場大合唱，獻上溫暖祝福。
提及近幾年在演藝之路上的心情，楊丞琳突然感性告白：「目前為止我還是希望當你們的榜樣，我希望我做好當下，然後為你們趕緊努力再做下個作品。最後要說，珍惜當下，比什麼都重要。」話鋒一轉，她特別把驚喜探班的舞者找上台，臨時加碼跳了一段新歌〈Yes，but〉，這也是她在MV發表後首次在舞台上呈現，讓歌迷又驚又喜。
