楊丞琳術後返台「家人聚會」 冬至揪粉吃湯圓

楊丞琳12月31日起將展開「房間裡的大象」巡演。索尼音樂提供



楊丞琳睽違5年推出新專輯《有且》，8月31日才在IG透露「完成了一場不小的手術」的她經過休養後，宣布12月21日將在台北舉辦「好久不見．有且僅有的你們」粉絲見面會，她將這場見面會定義為1次「家人的聚會」，紀念彼此在生命中留下的獨特印記。

出道25年的楊丞琳表示見面會初衷是希望在年末這個感恩的時刻，感謝粉絲朋友一路的陪伴，她笑說：「知道很多粉絲也都長大了，也有自己的生活、自己的工作，甚至自己的家庭。但我非常開心，在空閒之餘，他們還能夠關心我、支持我，然後在我需要的時候給予我力量，所以希望可以在我的新巡演開始之前還有專輯發行之後能夠抽一個下午的時間來跟好久不見的粉絲們見面。」

廣告 廣告

見面會當天適逢冬至，楊丞琳希望藉由這個機會可以和粉絲一起分享她愛吃的湯圓，此外，在12月31日「房間裡的大象」巡演前，她透露見面會當天有可能會聽到她演唱新歌。

更多太報報導

林莎深夜陪吃 逼卞慶華二度道歉

書偉、坤達回歸「ENERGY」 平安夜開唱做公益

韓團「YOUNG POSSE」隔海祝福曾敬驊 恭喜鍍金：替哥哥開心