楊丞琳術後開工暴瘦4公斤！跨年夜開唱 陪歌迷倒數迎2026

楊丞琳全新巡演「房間裡的大象」跨年夜首唱與萬名歌迷齊聚迎接2026，她不僅圓夢達成出道25年來，首度在個人巡演中倒數慶祝的驚喜體驗，並把39首金曲交織成一場與內心「大象」共舞的音樂告白，在送舊迎新的歡呼聲中回首出道至今心路歷程。

楊丞琳全新巡演在去年的12月31日起，從南昌站起跑。（圖／樹與天空提供）

這場世界巡迴演唱會首場於2025年最後一天，在南昌站揭開序幕，並以跨年場形式登場，對楊丞琳而言別具意義，唱過無數次跨年演出的她是第一次在「屬於自己的演唱會」中與歌迷一起倒數迎接新年。她開心表示：「首場就要有倒數的意義！大家可以一起從12月31日唱到1月1日，這會是一段很難忘的記憶，也會成為這次巡演最好的開始。」

楊丞琳首次在演唱會上與粉絲跨年。（圖／樹與天空提供）

演唱會上，楊丞琳一連演唱經典代表作，包括〈年輪說〉、〈曖昧〉、〈雨愛〉、〈帶我走〉、〈仰望〉等，甚至連鐵粉敲碗多年的冷門歌曲也驚喜安排，原本是非主打的冷門歌，近期變大熱歌的〈不被祝福的幸福〉也加入歌單成為驚喜曲目。值得一提的是，兼任演唱會總策劃的她從節目內容、歌單、表演形式皆親力親為與團隊參與討論，並從三個月前就開始進入彩排的她，克服術後復健的辛苦及休養期間的發胖但又不能運動，所以開演前幾周進行積極飲控及運動，截至開演前三天，她自曝已經瘦了四公斤，更笑說：「我每次看到工作人員吃雞排一些美食，都只能用『聞』的，聞香止飢！」

