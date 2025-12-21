楊丞琳術後4個月露面！認了「數度崩潰大哭」親揭身心微妙變化

記者徐珮華／台北報導

楊丞琳2023年結束「LIKE A STAR」台北小巨蛋演唱會後，睽違2年半再度與台灣粉絲見面，今（21）日在台北一連舉辦兩場「好久不見・有且僅有的你們」粉絲見面會。8月底自爆接受一場「不小的手術」的她，直呼此次見面會天時地利人和，「不只是身體狀態逐漸回到軌道，也剛好能在歲末時刻把這段時間累積的思念與感謝，親自當面送給一路等待的歌迷。」

楊丞琳舉辦「好久不見・有且僅有的你們」粉絲見面會。（圖／樹與天空提供）

楊丞琳透露這兩年的生活及工作步調，都因這場手術產生微妙變化。長期處於快速高壓生活節奏的她，歷經這幾個月術後休息及調養身心，不僅重新傾聽身體的聲音，更學會優先照顧自己。她透露手術後有幾次即使身體不適，還是勉強回應所有公事請求，讓她幾度崩潰大哭，「從中學會當感到負荷不了時，要以自己為優先，不再勉強自己即時回應。」

除了身心上的變化，楊丞琳更把這次開刀當成一趟「心旅行」，「這是我出道以來第一次『停工』及放長假，感覺像歷經了一個輕旅行，對於人生有新的體會，也更珍惜每一次與自己、與歌迷好好相處的時刻。」談及身體狀況，她報平安強調沒有問題，「是因為去年身體檢查時醫生建議要做『預防性手術』，才選了今年下半年有空檔的時間進行。」

楊丞琳術後公開露面，分享過程中身心變化。（圖／樹與天空提供）

此外，楊丞琳也培養出「走路」新嗜好。原來醫師特別開出「每天走路」的功課，當作術後恢復及維持體力的運動。擔心術後體力變差的她，藉此將身體狀態調整回來，也整理心情、沉澱思緒，恢復狀態絕佳，更能在舞台上做到邊唱邊跳都很穩，連氣息、動作與情緒都能一次到位，讓她對接下來新巡演的演出充滿信心。

面對年底全新巡演即將啟航，楊丞琳透露彩排過程中最困難的莫過於飲食控制，期望把身材回復到先前緊實狀態。此外，她也特別許下「明年能唱回台北」的願望，並透露目前正在申請場地中，「場館檔期一直都很滿，只能抱著隨緣的心態，反正不管是明年或後年或是哪一年有場館，我都希望能把這個新的巡演帶到台北獻給大家！」

