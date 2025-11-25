楊丞琳要回台灣了！冬至邀歌迷團聚：家人的聚會

楊丞琳期待與歌迷在冬至相見。（圖／索尼音樂提供）





歌手楊丞琳昨（24）日正式宣佈，將於12月21日在台北舉辦「好久不見‧有且僅有的你們」粉絲見面會。如今報名正式啟動，由於當天適逢冬至，楊丞琳也希望利用這個機會可以和大家一起分享她愛吃的湯圓，並透露當天有機會搶先在12月31日開始的演唱會前聽到她演唱新專輯的歌。

對於此次見面會，出道25年的楊丞琳表示，其初衷是希望在年末這個感恩的時刻，感謝粉絲朋友一路的陪伴，楊丞琳笑說：「知道很多粉絲他們也都長大了，也有自己的生活，自己的工作，甚至自己的家庭。」

廣告 廣告

楊丞琳將在將於12月21日在台北舉辦粉絲見面會。（圖／索尼音樂提供）

楊丞琳將在將於12月21日在台北舉辦粉絲見面會。（圖／索尼音樂提供）

楊丞琳提到：「但我非常開心，在空閒之餘，他們還能夠關心我，支持我，然後在我需要的時候給予我力量，所以希望可以在我的新巡演開始之前還有專輯發行之後能夠抽一個下午的時間來跟好久不見的粉絲們見面。」並將這場見面會定義為一次「家人的聚會」，紀念彼此在生命中留下的獨特印記。



【更多東森娛樂報導】

●郭富城首攻高雄巨蛋 楊丞琳、林熙蕾送祝福

●楊丞琳出道25週年推新專 確認巡演：想念台灣歌迷

●楊丞琳錄音淚崩「覺得自己不會唱歌」 認害怕自己的聲音

