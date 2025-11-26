楊丞琳要回台「爆夢耳朵聾掉」畫面流出！他揭內幕「被中國1事」嚇到
娛樂中心／綜合報導
楊丞琳近年將事業重心移往中國，無論是節目邀約或演唱會行程都接連不斷。不過，她在9月突然透露動了一場「不算小的手術」，之後暫時離開舞台、返台靜養。直到近期推出新專輯重新出發，甚至將在台灣舉辦粉絲見面會，沒想到，在全心準備新作品期間，她卻在錄音過程中遭遇情緒崩潰，甚至壓力大到，曾夢見自己左耳聽不見，對此中國粉絲就揭「中國1事」，讓楊丞琳被嚇到。
楊丞琳近日宣布12月21日將在台北舉辦「好久不見・有且僅有的你們」粉絲見面會，這也是她久違在台灣舉辦的正式活動。楊丞琳多次表達「台灣是我從小長大的地方」、「很想念台灣歌迷」，並形容這場見面會是「家人重聚」，想以最溫暖的方式回饋一路支持她25年的粉絲。楊丞琳日前在YouTube新影片中公開專輯錄製幕後，一開始坦言雖然休息期間身體恢復得不錯，但前一晚卻輾轉難眠，「不知道為什麼，就是覺得不安。」錄音一開始，製作人便察覺她神情凝重、聲音緊繃，立刻喊停休息。
楊丞琳在錄製新歌時一度落淚。（圖／翻攝自YouTube@楊丞琳官方專屬頻道）
短暫中斷後，她情緒瞬間潰堤，邊拭淚邊坦白：「剛剛戴上耳機聽自己的聲音，我真的很害怕。我突然覺得自己不會唱歌了，完全不相信自己。」她說，也許這股焦慮早已埋在心底，才會讓她前一晚無法入睡，直到那一刻才明白：「原來我這麼怕聽到自己的聲音。」她還透露，曾夢見自己左耳聽不見，醒來時整個人嚇出一身冷汗。所幸在製作人的耐心陪伴下，她一步步穩定下來，最終順利完成錄音。結束時，她又流下眼淚，感慨地說：「因為我又找回那種能把情感唱進歌裡的感覺。」
楊丞琳透露，曾夢見自己左耳聽不見，醒來時整個人嚇出一身冷汗。（圖／翻攝自YouTube@楊丞琳官方專屬頻道）
影片曝光後，粉絲留言湧入：「看到妳哭我也想哭」、「丞琳真的太堅強了，這段時間被傷得太深」、「請相信自己的聲音，我們永遠都在。」而不少中國網友看完她淚崩片段後留言力挺：「上《歌手》一下子被嚇到」、「那個節目強度太高，不適合她。」、「雖然當時有點小失誤，但仔細聽其實很好聽！」、「在《歌手》被打擊太大了，但她後來還敢返場，真的很勇敢。」、「不適合的舞台就別去了，專心開演唱會、發專輯就很好」。
中國網友看完楊丞琳淚崩片段後留言表示：「上《歌手》一下子被嚇到」。（圖／翻攝自小紅書）
原文出處：楊丞琳要回台灣「爆夢耳朵聾掉」！震撼畫面流出…中粉揭內幕「被中國1事」嚇到
