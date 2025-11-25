楊丞琳要回家了！台灣粉絲「1福利活動」搶先中國 中粉炸鍋：憑啥

娛樂中心／巫旻璇報導

歌手楊丞琳昨（24日）宣布，將於12月21日在台北舉辦「好久不見・有且僅有的你們」粉絲見面會，這也是她睽違許久在台灣舉行的官方活動。日前她多次表示「台灣是我從小生長的地方」、「非常想念台灣歌迷」，這次更將見面會視為「家人重聚」，希望以溫暖方式向支持她25年的粉絲致謝。沒想到，楊丞琳在台灣舉辦見面會的消息曝光後，「1原因」卻讓中國炸鍋了。





歌手楊丞琳昨（24日）宣布，將於12月21日在台北舉辦「好久不見・有且僅有的你們」粉絲見面。

楊丞琳透露，會在年底選擇與歌迷相聚，是因為想把這段時光當作感恩的時刻，「很多粉絲都長大了，也有自己的生活、自己的工作，甚至自己的家庭。但我非常開心，他們在空閒之餘還能關心我、支持我，在我需要的時候給予我力量」她表示，在新巡演開跑前、專輯發行後，特別希望抽出一個午後與「好久不見的家人們」面對面聊天，重溫過去一起創造的記憶。

見面會當天適逢冬至，她也計畫與粉絲分享自己最愛的湯圓，象徵團聚與溫暖。此外，她的「房間裡的大象」巡迴演唱會將於12月31日在中國南昌拉開序幕，她也預告，粉絲有機會在見面會搶先聽到新專輯歌曲，邀請所有人暫時放下日常壓力，一起迎接全新的故事。

楊丞琳同步在小紅書向粉絲喊話，文章中她以「台灣的粉絲朋友們，我回來了」作為開場。





楊丞琳同步在小紅書向粉絲喊話，文章中她以「台灣的粉絲朋友們，我回來了」作為開場，提到大家在生活中一天天倒數，只為了在見面時能親口說出那句「好久不見」。她在貼文裡感性回顧過去25年的歌手旅程，感謝每位粉絲願意因她對音樂的任性而陪伴至今，也強調粉絲始終是她「有且僅有」的存在，「你們從來沒有離開，一直等著我再次與你們相見」。她並直言，最想對粉絲說的仍是那句「好久不見」，並提到自己懷念那些專注聆聽她歌聲的眼神，以及與她合唱的聲音。貼文最後，她邀請粉絲在12月21日留下空檔，與她近距離說一句「好久不見」，展現對台灣歌迷的深厚情感。

楊丞琳台灣見面會消息曝光後，中國粉絲湧入留言區表達羨慕，喊話希望也能有類似活動。





楊丞琳台灣見面會消息曝光後，中國粉絲湧入留言區表達羨慕，喊話希望也能有類似活動「希望能被選中，彌補以前沒參加簽唱會的遺憾。」、「太羨慕了，什麼時候來中國辦見面會？」、「真的很讓人羨慕，甚至有點嫉妒」、「真好啊，好羨慕台灣的歌迷。」、「中國粉絲也想要這種見面會啊姐！」、「廣東也來一場好不好？」、「中國真的需要一場了。」、「中國粉絲也是粉絲阿!」、「內地沒有的話，我也不去演唱會了，就這樣吧」、「憑啥台灣吃這麼好？」也有不少中國網友替她緩頰，指出台灣粉絲等待已久，「台灣有兩年半完全沒有活動，他們真的等太久」、「羨慕台灣粉絲，是不是還能帶專輯去簽名？」、「台灣粉絲真的超久沒見到她了，恭喜終於等到」。

中國粉絲湧入留言區。

















