楊丞琳見面會「為癌症粉絲臨時改歌」！全場含淚合唱 手術前送最暖祝福

12月21日，楊丞琳在台北三創CLAPPER STUDIO舉辦粉絲見面會，現場出現一段讓不少人紅了眼眶的互動畫面。這場活動是她術後休養三個月後的首度公開露面，而台下也出現一位即將要動手術的粉絲，兩人互動感動在場其他觀眾。

一名男粉絲被抽中發言後，一開口便忍不住落淚。他透露自己罹癌多年，已動過多次手術，每回進手術室前，都會請醫師播放楊丞琳的《青春住了誰》，作為支撐自己的力量。他兩天後又將接受一場高風險手術，連醫師都無法保證是否能順利醒來，於是術前特地向醫院請假，只為趕來見偶像一面。

粉絲哽咽地說，能在這天被抽中發言，覺得非常幸運，也希望楊丞琳知道，她的音樂陪著他走過很多難熬的時刻。真摯告白讓台下不少粉絲落淚，楊丞琳也當場紅了眼眶，走向前安撫對方，鼓勵他勇敢面對手術。

隨後，楊丞琳臨時更動原定歌單，取消原本要唱的《匿名的好友》，改為演唱《青春住了誰》，將這首歌送給該名粉絲。她在台上再次為對方加油，並親手送上週邊禮物，象徵陪伴與祝福。全場粉絲也自發跟著合唱，氣氛相當感人。

事實上，楊丞琳自己也才剛走過一段不容易的時間。她在8月底接受預防性手術，暫停工作休養三個月，12月才密集恢復排練與活動，曾坦言行程相當吃力。這次選在冬至舉辦見面會，也準備了新歌首唱等內容回饋粉絲，展現對歌迷的愛。

