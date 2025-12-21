楊丞琳認術後幾度崩潰大哭 出道25年第1次「停工」

楊丞琳昨一連舉辦2場「好久不見 有且僅有的你們」粉絲見面會。樹與天空提供



楊丞琳睽違台灣粉絲2年半，昨（12╱21）在三創Calpper Studio舉辦2場「好久不見 有且僅有的你們」粉絲見面會，8月31日才在IG透露「完成了一場不小的手術」的她高喊：「好久不見，你們都好嗎？」她怕粉絲擔心也報平安更強調身體沒有問題，「是因為去年身體檢查時醫生建議要做『預防性手術』，才選了今年下半年有空檔的時間進行」。出道滿25年，她感性告白：「目前為止我還是希望當你們的榜樣，我希望我做好當下，然後為你們趕緊努力再做下個作品。最後要說，珍惜當下，比什麼都很重要。」

當主持人幫台下歌迷問楊丞琳「妳好嗎？」面對久違的歌迷的她語帶哽咽急喊：「啊！我不能現在哭！我等等還要唱歌。」看到台下有歌迷落淚，她連忙安撫，坦言：「這段時間有一些成長的過程，這些過程不會消失，我要說，我是真的挺好的，我有很好的家人、伴侶跟朋友，還有一直愛著我的你們。」隨後笑說：「我自己追星過，但沒有追20 幾年。」

提及這段時間的生活，楊丞琳透露：「其實我不是特別飛回來，我2025下半年都在台北。」自「LIKE A STAR」巡演收官，她就回台北籌備新專輯企劃，加上前陣子開刀，為方便母親照顧而在台北休養逾3個月，「會趕著把新專輯做出來，就是希望我在休養的時候，歌迷還是有新歌可以聽、有新MV可以看」。

其實術後楊丞琳有幾次即使身體不適還是勉強回應所有公事請求，讓她幾度崩潰大哭，「從中學會當感到負荷不了時，要以自己為優先，不再勉強自己即時回應」。她把開刀當成一趟「心旅行」，「這是我出道以來第1次『停工』及放長假，感覺像歷經了一個輕旅行，對於人生有新的體會，也更珍惜每1次與自己、與歌迷好好相處的時刻」。

開始學著慢活的楊丞琳也培養出新嗜好「走路」，原來醫生要她「每天走路」當作術後恢復及維持體力的運動，「原本不常走路的我習慣走路後，發現走路看風景及人事物的感覺都不一樣，是個很奇妙的體驗，我也變成1個日走1萬步也沒問題的人」。

年底全新巡演即將啟航，楊丞琳透露彩排過程中最困難的莫過於飲控，苦笑說：「我是1個美食控，要飲控真的很痛苦，而且我都會用美食慰勞工作人員，每次我都只能在旁邊看他們吃，超級煎熬。」她透露除了練舞運動，更透過健康飲食來維持身材，「每天都吃的很乾淨，也很努力控制份量」。

台粉紛紛敲碗希望楊丞琳能唱回台北，她透露目前正在申請場地，「場館檔期一直都很滿，只能抱著隨緣的心態，反正不管是明年或後年或是哪1年有場館，我都希望能把這個新的巡演帶到台北獻給大家」。

