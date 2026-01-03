楊丞琳跨年夜激辣開唱！認休養期間發胖 術後「狂瘦4kg」圓夢了

記者徐珮華／台北報導

楊丞琳「房間裡的大象」世界巡迴演唱會，首場於去年跨年夜在南昌站登場，圓夢達成出道25年來首度在個人巡演倒數慶祝的體驗，開心表示：「首場就要有倒數的意義！大家可以一起從12月31日唱到1月1日，這會是一段很難忘的記憶，也會成為這次巡演最好的開始。」

楊丞琳「房間裡的大象」巡演首站於南昌登場。（圖／樹與天空提供）

楊丞琳兼任演唱會總策劃，從節目內容、歌單、表演形式皆親力親為，並從3個月前就進入彩排，克服手術後復健的辛苦及休養期間的發胖但又不能運動，開演前幾週進行積極飲控及運動。截至開演前3天，她自曝已經瘦了4公斤，更笑說：「我每次看到工作人員吃雞排等美食，都只能用『聞』的，聞香止飢！」

楊丞琳圓夢在跨年夜舉辦個人演唱會。（圖／樹與天空提供）

楊丞琳接連演唱39首金曲，不僅安排巡演名稱歌曲組曲及7首新專輯歌曲，也保留〈年輪說〉、〈曖昧〉、〈雨愛〉、〈帶我走〉、〈仰望〉等經典代表作。此外，她更加入蘇打綠的〈當我們一起走過〉作為「城市限定曲」，點歌橋段本只限定演唱一首，沒想到唱了〈理想情人〉後又加碼〈掛失的青春〉、〈在意你〉、〈重新認識我〉，寵粉無極限。

舞台製作規格也全面升級，砸重金打造19個升降舞台系統，更特別訂製一對總長12公尺的巨型翅膀，呼應〈天使之翼〉的歌曲意象。表演編制同樣誠意滿滿，現場配置20位男女舞者，延續現代舞與街舞融合的編排風格，演唱〈獨白〉時更特別呼應MV劇情設計，加入情緒張力十足的「尖叫時刻」，讓現場情感層層堆疊、直擊人心。

楊丞琳砸重金打造頂級視聽饗宴。（圖／樹與天空提供）

楊丞琳上輪巡演落幕半年再度啟動全新巡演，透露其實在上輪巡演尚未結束時就已開始構思下一段旅程，並表示：「每一次巡演都誠實反映當下的自己，符合自己當時的年紀與心境，並透過音樂與歌迷分享自己一路走來的心情。」也因此每一場演唱會都是「有且僅有、無從比較」的期間限定。

