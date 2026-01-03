楊丞琳跨年開唱圓夢 術後復健拼彩排爆瘦4公斤

【緯來新聞網】 楊丞琳全新巡演《房間裡的大象》跨年夜首唱，與萬名歌迷齊聚迎接 2026。她以以五套唯美造型「星辰繆思」、「霓裳女神」、「緋紅女伶」、「魅影歌姬」、「薰紫仙后」登台演出。唱過無數次跨年演出的她，第一次在「屬於自己的演唱會」中與歌迷一起倒數迎接新年。她開心表示：「首場就要有倒數的意義！大家可以一起從12月31日唱到1月1日，這會是一段很難忘的記憶，也會成為這次巡演最好的開始。」

楊丞琳在跨年開唱。（圖／樹與天空提供）

適逢出道 25 週年，楊丞琳在南昌場舉辦演唱會，並以跨年方式呈現，歌單上除了演唱7首新專輯歌曲，同時也保留歌迷最熟悉、最期待的經典代表作，包括〈年輪說〉、〈曖昧〉、〈雨愛〉、〈帶我走〉、〈仰望〉等，甚至連鐵粉敲碗多年的冷門歌曲也驚喜安排；原本是非主打冷門近期變大熱歌的〈不被祝福的幸福〉也加入歌單成為驚喜曲目。



這次巡演舞台機關設計比上一次巡演《LIKE A STAR》更加複雜，演唱會砸重金打造 19個升降舞台系統，為此特別訂製一對總長12公尺的巨型翅膀，呼應〈天使之翼〉的歌曲意象，成為全場最具象徵性的舞台焦點之一。現場配置20位男女舞者，延續現代舞與街舞融合的編排風格，其中在演唱〈獨白〉時更特別呼應 MV 劇情設計，加入情緒張力十足的「尖叫時刻」，讓現場情感層層堆疊。



值得一提的是，兼任演唱會總策劃的她，從節目內容、歌單、表演形式皆親力親為與團隊參與討論，並從三個月前就開始進入彩排。她克服術後復健的辛苦，即使休養期間發胖卻又不能運動。她只能在開演前幾週進行積極飲控及運動，截至開演前三天，她自曝已經瘦了四公斤，更笑說：「我每次看到工作人員吃雞排一些美食，都只能用『聞』的，聞香止飢！」

楊丞琳在跨年開唱。（圖／樹與天空提供）

楊丞琳為演唱會定制12公尺的巨型翅膀。（圖／樹與天空提供）

楊丞琳在跨年開唱，與20名舞者一起共舞。（圖／樹與天空提供）

