楊丞琳返台動手術 忍痛忙工作崩潰大哭

楊丞琳久違在台灣舉辦粉絲見面會。（圖／樹與天空提供）

楊丞琳相隔多年在三創舉辦「好久不見・有且僅有的你們」粉絲見面會，她表示：「其實我不是特別飛回來，我2025下半年都在台北！」其實巡演收官後，她就返回台北籌備新專輯企劃，加上前陣子做了「預防性手術」，在台北休養了超過三個月時間，「會趕著把新專輯做出來，就是希望我在休養的時候，歌迷還是有新歌可以聽，有新MV可以看。」

近期帶著全新專輯《有且》回歸的楊丞琳，把原本要在年底新巡演第一站首唱的兩首歌〈房間裡的大象〉、〈坐上慢車吹自由的風〉，當成專屬驚喜獻給現場粉絲，原本沒打算唱歌的她透露考慮到粉絲期待，決定在見面會上首唱新歌，「讓他們成為全世界第一批聽到新歌的人！」

談到這兩年的生活及工作步調，都因前幾個月的一場手術而產生的微妙的變化，長期處於快速高壓生活節走的楊丞琳，歷經這幾個月術後休息及調養身心，讓她不僅重新傾聽身體的聲音，更學會優先照顧自己，透露手術後有幾次即使身體不適還是勉強回應所有公事請求，讓她幾度崩潰大哭，「從中學會當感到負荷不了時，要以自己為優先，不再勉強自己即時回應。」

楊丞琳手術後改變自己的心態。（圖／樹與天空提供）

楊丞琳還因此培養出新嗜好「走路」，她坦言自己雖然愛運動，但先前的緊湊工作節奏讓她很少走路，沒想到一路走著走著，不只把身體狀態調整回來，也讓她在行走間整理心情、沉澱思緒，笑說：「原本不常走路的我習慣走路後，發現走路看風景及人事物的感覺都不一樣，是個很奇妙的體驗，我也變成一個日走一萬步也沒問題的人！」走路不僅讓她恢復狀態絕佳，更能在舞台上做到邊唱邊跳都很穩，讓她對接下來新巡演的演出充滿信心。

面對年底全新巡演即將啟航，楊丞琳坦言彩排過程中最困難的是進行飲控，苦笑說：「我是一個美食控，要飲控真的很痛苦！而且我都會用美食慰勞工作人員，每次我都只能在旁邊看他們吃，超級煎熬！」她特別許下「明年能唱回台北」的願望，更透露目前正在申請場地中，「場館檔期一直都很滿，只能抱著隨緣的心態，反正不管是明年或後年或是哪一年有場館，我都希望能把這個新的巡演帶到台北獻給大家！」

楊丞琳希望明年能在台北開唱。（圖／樹與天空提供）

