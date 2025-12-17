楊丞琳遭爆于朦朧案關鍵證人！傳杜強來台住她家 網曝「恐怖動機」

娛樂中心／綜合報導

楊丞琳日前宣布回台將於12月21日在台北三創生活園區5F《CLAPPER STUDIO》舉辦見面會，近來網路傳出她與丈夫李榮浩同樣居住於陽光上東社區，與于朦朧事發地點高度重疊，夫妻倆跟杜強也曾合作過，更傳出杜強離境來台疑似住在楊家。如今有網友爆料指出楊丞琳夫妻知道曾經過目睹于朦朧案發現場，但關鍵時刻已離開，也沒有參與惡行，而杜強來台灣主要目的是為了監視。

楊丞琳與丈夫李榮浩同樣居住於陽光上東社區，與于朦朧事發地點高度重疊。（圖／翻攝自TikTok）

網友發文表示楊丞琳夫妻雖然並非主謀也非加害者，但知道很多細節，在于朦朧案情當中屬於關鍵證人層級。至於杜強來台疑似住在楊家，該網友則認為杜強主要目的是監視，帶有「監督／情報交換／口風不洩」任務，藉此掌控制衡楊丞琳夫妻，防止他們洩露相關訊息。

不過以上為Threads上網友們提出的觀點／說法，真相為何仍待釐清。截至目前為止，已有超過70萬名網友參與「為于朦朧討公道」連署，呼籲相關單位展開全面、獨立且透明的調查。不過中國警方仍維持9月結案結論「酒後意外墜樓身亡、排除刑事案件嫌疑」，且曾逮捕3名發布于朦朧「遭設局侵害」、「被吊在高樓、開膛破肚」、「于朦朧母親被控制」等訊息的網友，稱其編造、散布謠言。

