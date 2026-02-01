楊丞琳重現11年前短髮！ 術後坦言曾想「退出演藝圈」

歌手楊丞琳在最新的巡演「房間裡的大象」中展現了全新的短髮造型，這次演唱會以「面對陰暗面與情緒重量」為主題。她在社群媒體上分享了自己的新髮型，幽默地表示：「實在沒忍住，又短了。」這一造型引起了廣泛的關注，甚至連「最美千金」何超蓮也在留言中稱讚「好看！！」

（翻攝自IG）

楊丞琳在社群上透露，她剪短髮後仍在適應，並坦承這是她11年來第一次剪這麼短的頭髮。她希望能在過年前完成一個完整的造型，並表示有意將頭髮染成淺色。

在不久前的粉絲見面會上，楊丞琳分享了自己手術後的心境變化，並罕見地表達了自己曾經有過「離開演藝圈」的念頭。她強調，現在的她只想專注於完成作品，並陪伴粉絲。

