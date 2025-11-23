楊丞琳錄音淚崩「覺得自己不會唱歌」 認害怕自己的聲音
藝人楊丞琳迎來出道25週年，推出意義非凡的新專輯《有且》。近日，官方YouTube上傳楊丞琳錄音的紀錄影片，沒想到才第一天她就忍不住淚崩，更直言「我覺得自己好像突然間不會唱歌」。
楊丞琳在去（2024）年8月錄製新專輯第一首歌〈坐上慢車吹自由的風〉，開嗓完後，製作人許哲珮發現她皺著眉頭唱歌，甚至帶有沈重感，因此中斷錄音。楊丞琳坦言，「其實剛剛戴耳機要聽自己唱歌是很害怕的，因為其實我覺得自己好像突然間不會唱歌，覺得沒有辦法相信自己。」
講到這裡，楊丞琳也忍不住落淚，她進一步提到錄音前晚無法迅速入睡的問題，「可是我沒有去探究原因，可能它在很深處我自己不知道。」還透露曾夢到左邊耳朵聾掉，還好在許哲珮的開導下，她順利完成錄音。
