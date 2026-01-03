楊丞琳開刀術後不能動狂瘦4公斤 出道25年宣布驚喜彩蛋

楊丞琳日前在大陸南昌舉辦演唱會，陪伴粉絲迎接新年。（樹與天空提供）

楊丞琳日前跨年夜在大陸南昌舉辦首場「房間裡的大象」世界巡迴演唱會。出道25年的她第一次以跨年場形式開唱，別具意義，唱過無數次跨年演出的她是首次在個人演唱會中與歌迷一起倒數迎接新年，她開心說：「首場就要有倒數的意義，大家可以一起從12月31日唱到 1月1日，這會是一段很難忘的記憶，也會成為這次巡演最好的開始。」

她去年入院歷經一場不小的「預防性手術」，感謝老公李榮浩、母親等家人在身旁陪伴，不過她這回兼任演唱會總策劃，從節目內容、歌單、表演形式皆親力親為與團隊參與討論，並從3個月前就開始進入彩排，期間克服術後復健的辛苦，她透露在休養期間難免發胖但又不能運動，所以開演前幾週進行積極飲控及運動，截至開演前3天，她成功瘦下4公斤，「我每次看到工作人員吃雞排一些美食，都只能用聞的，聞香止飢。」

楊丞琳日前在大陸南昌舉辦演唱會，秀出性感美背。（樹與天空提供

她當晚全程飆唱39首歌曲，連換5套華服，大秀美背、小蠻腰性感好身材，並砸重金打造19個升降舞台系統，訂製一對總長12公尺的巨型翅膀來呼應〈天使之翼〉的歌曲意象。

迎來出道25周年的她除了獻唱新歌，同時保留經典代表作〈年輪說〉、〈曖昧〉、〈雨愛〉、〈帶我走〉等，為了帶給每場歌迷不同驚喜，在演出中加入「城市限定曲」及點歌橋段當作禮物送給歌迷，她在南昌站選唱蘇打綠〈當我們一起走過〉，成為此次跨年首場粉絲的專屬記憶。

