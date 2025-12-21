楊丞琳開刀4個月現身！認「數度崩潰大哭」：不再勉強自己

楊丞琳21日在台北舉行粉絲見面會。（圖／樹與天空提供）





歌手楊丞琳睽違兩年多回到台灣，今（21）日在三創Calpper Studio舉辦一連兩場的「好久不見・有且僅有的你們」粉絲見面會，時逢冬至及新年佳節氣氛，加上出道滿25年，楊丞琳難掩興奮地表示：「真的像是這次名稱所說，好久不見！很想念大家！」

楊丞琳以一身勁裝現身，狀態看似神采奕奕、氣色極好，完全看不出先前歷經一場預防性手術，她出場以充滿情感的聲音向台下的粉絲高喊：「好久不見，你們都好嗎~~」提及「好久不見」，楊丞琳以自己的歌曲是「匿名的好友」形容台下粉絲一直支持，結果話才講完，楊丞琳就看到台下有歌迷在哭，她感動地說：「請歌迷不要先哭，自認老了，看到人家哭我也會哭！」

楊丞琳在見面會上與粉絲「敘舊」時透露，過去兩年的生活與工作步調，因前幾個月的手術產生了微妙變化。她坦言，從前緊湊的發片節奏、習慣將行程排滿的工作狂性格，以及凡事講求高效率的完美主義，都在今年手術後學會放慢腳步。經歷數月的術後休息與身心調養，讓她重新傾聽身體聲音，並學會優先照顧自己。楊丞琳分享，曾因身體不適仍勉強回應公事請求而崩潰大哭，從中領悟到「當感到負荷不了時，要以自己為優先，不再勉強自己即時回應」。

在最後「粉絲小紙條告白時間」時，剛好抽到一位罹癌的粉絲寫給楊丞琳的告白話語，看到這位男粉絲特別來到現場，楊丞琳特別請他上台，只見這位歌迷近距離見到偶像激動到一度哽咽，更表示：「每次手術時，都會跟醫生說要聽你的歌，上次開刀我聽〈青春住了誰〉，我以為我自己不會再醒來，我推出來的時候，我印象很深刻，因為我的腦袋有妳，我想對妳說，就算世界對你再怎麼不友善，你的身邊還是有很多支持妳的人。我不確定我的身體可以撐多久，今天我覺得我很幸運能被抽到，因為我是請假過來的，我過兩天又要開刀，我不知道你會不會有機會再看到你！」

提及近幾年在演藝之路上的心情，楊丞琳突然與歌迷感性告白：「目前為止我還是希望當你們的榜樣，我希望我做好當下，然後為你們趕緊努力再做下個作品。最後要說，珍惜當下，比甚麼都很重要。」隨著新巡演即將啟動，楊丞琳特別許下「明年能唱回台北」的新願望，並透露目前已著手申請場地。她表示：「場館檔期一直都很滿，只能抱著隨緣的心態，不論明年、後年或何時有場館，我都希望能將這個全新的巡演帶到台北獻給大家。」



