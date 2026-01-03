楊丞琳開唱辣曬美背！術後復健拚巡演 密集彩排3個月狂掉4公斤

藝人楊丞琳第5次個人巡演《房間裡的大象》世界巡迴演唱會於2025年12月31日跨年夜在大陸南昌登場，當天她與萬名歌迷齊聚迎接2026年，更圓夢達成出道25年來首度在個人巡演中倒數慶祝新年的驚喜體驗。她也克服術後復健的辛苦及休養期間不能運動，於是演出前幾週進行積極飲控及運動，最終在開演前3天瘦了4公斤，更笑說：「我每次看到工作人員吃雞排一些美食，都只能用『聞』的，聞香止飢！」

楊丞琳跨年夜啟動《房間裡的大象》巡演。（圖／樹與天空提供）

適逢出道25週年，楊丞琳橫跨13張專輯的豐富曲庫也成為本次巡演的重要基礎，兼任演唱會總策劃的她從節目內容、歌單、表演形式皆親力親為與團隊參與討論。

廣告 廣告

歌單上不僅安排巡演名稱歌曲組曲，並演唱7首新專輯歌曲，同時精心保留歌迷最熟悉、最期待的經典代表作，包括〈年輪說〉、〈曖昧〉、〈雨愛〉、〈帶我走〉、〈仰望〉等，點歌橋段部分，她唱了〈理想情人〉之後，寵粉加碼〈掛失的青春〉、〈在意你〉以及從沒在演唱會上演唱的情歌〈重新認識我〉。多首巡演必唱歌曲也全面重新編曲，包括〈任意門〉再次進化，〈未來哈囉〉與〈新流感〉全新編排，瞬間把現場化為大型派對。

楊丞琳迎來出道25週年。（圖／樹與天空提供）

楊丞琳開唱辣曬美背。（圖／樹與天空提供）

楊丞琳透露在上輪巡演尚未結束時就已開始構思下一段旅程，「每一次巡演都誠實反映當下的自己，符合自己當時的年紀與心境，並透過音樂與歌迷分享自己一路走來的心情。」而《房間裡的大象》對她來說不只是一場演唱會，更是一封寫給自己、也寫給歌迷的音樂情書。

延伸閱讀

中職/洪瑋漢現身大專棒球聯賽 台鋼雄鷹領隊證實轉任球探

中職/富邦捕手元旦告別球員生涯 啦啦隊女友現身閃瞎眾人

中職/突宣布引退！黃鈞聲：再見了我的棒球人生