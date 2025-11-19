楊丞琳騎單車治癒心靈之旅「很好的大自然安排」

楊丞琳推出新單曲MV。（索尼音樂提供）

楊丞琳推出新單曲〈坐上慢車吹自由的風〉MV，攜手金曲獎導演黃中平，以極簡而富有詩意的鏡頭語言，刻畫了一段從都市喧囂走向內心寧靜的自我治癒旅程。

在MV中沒有強烈的戲劇衝突，採用一種近乎散文式的敘事手法。畫面跟隨楊丞琳的足跡，在城市與自然之間輕盈流轉：時而她騎著單車，任陽光灑落肩頭、微風拂過髮梢；時而她在咖啡店的窗邊安靜凝望，神態安然；時而她搭上一趟前往山林幽徑的慢車，帶著淺淺笑意與微風同行。

鏡頭下沒有離別的哀傷，也沒有孤單的重量，取而代之的是一種全身心的輕盈與自在。這種視覺風格巧妙地象徵了心境的轉換——從人際社會的喧鬧逐漸回歸到個人內心的寧靜，從曾經的依附走向此刻的獨立。

MV中的天氣從下雨到放晴也讓MV的狀態有不同呈現，楊丞琳笑說：「這首歌的心情，一開始會比較適合下雨的氛圍，然後到後面再變晴朗，有一個轉折。但那天其實是先是大晴天才下雨，所以我也覺得這裡導演處理的很好。拍攝的時候因為那段時間天氣很不穩定，所以我們有準備兩版，天氣好的版本跟下雨的版本。拍攝當天我還覺得好幸運，因為那一陣子都在下雨，但是我們拍攝的時候就給了我們大晴天。然後，但是沒有想到就是到了下午的一個時間段開始就狂下雨。所以就是最後的版本是我們兩個版本的融合，我會覺得這是一個很好的大自然的安排。」

