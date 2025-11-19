楊丞琳騎單車自我療癒 拍攝幸運遇大晴天

楊丞琳推出新單曲〈坐上慢車吹自由的風〉。（圖／索尼音樂提供）

楊丞琳推出新單曲〈坐上慢車吹自由的風〉，MV攜手金曲獎導演黃中平，以極簡而富有詩意的鏡頭語言，生動刻畫了一段從都市喧囂走向內心寧靜的「自我治癒」旅程，完美呼應了歌曲「初聽微苦，曲終回甘」的獨特氣質，為聽眾獻上一劑溫暖的心靈良藥。

MV中沒有強烈的戲劇衝突，採用一種近乎散文式的敘事手法，畫面跟隨楊丞琳的足跡，在城市與自然之間輕盈流轉，時而她騎著單車，任陽光灑落肩頭、微風拂過髮梢，時而她在咖啡店的窗邊安靜凝望，神態安然，時而她搭上一趟前往山林幽徑的慢車，帶著淺淺笑意與微風同行。這些場景串聯起的，並非一個具體的故事，而是一種心境的流轉與昇華。

楊丞琳在MV中騎著單車。（圖／索尼音樂提供）

天氣從下雨到放晴也讓MV的狀態有不同呈現，楊丞琳笑說：「拍攝的時候因為那段時間天氣很不穩定，所以我們有準備兩版，天氣好的版本跟下雨的版本。拍攝當天我還覺得好幸運，因為那一陣子都在下雨，但是我們拍攝的時候就給了我們大晴天。然後，但是沒有想到就是到了下午的一個時間段開始就狂下雨。所以就是最後的版本是我們兩個版本的融合，我會覺得這是一個很好的大自然的安排。」

