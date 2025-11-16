楊丞琳「台灣是我生長的地方」！許願新巡演唱回家鄉：非常想念歌迷

記者徐珮華／台北報導

楊丞琳出道25週年，坦言這一路並非一帆風順，但感恩收穫遠超預期。緊隨新專輯《有且》，她宣布全新巡迴演唱會「房間裡的大象」即將啟動，一路從南昌跨年場唱到佛山、紹興、西安等，也說只要場館有時間，非常希望把新巡演帶回臺灣，「臺灣是我從小生長的地方，也非常想念臺灣的歌迷，上一次見面已經是2年前了，不想讓大家等太久。」

楊丞琳迎來出道25週年。（圖／索尼音樂提供）

「房間裡的大象」與剛結束的上次巡演僅相隔約半年，談及曲目編排，她笑說這是一個「幸福的煩惱」，從剛出道時曲庫不夠，到如今第5輪巡演面臨「歌曲太多不知如何篩選」的窘境，她需要考慮觀眾想聽的經典，也想通過視覺呈現新專輯的歌，讓大家更認識這些作品，努力在二者間找到最佳平衡。

雖然不喜歡劇透，她仍小小透露新巡演會有互動環節，並且提醒大家「不能保持著上一次巡演的氛圍跟方向去看現在這場演唱會」，暗示將帶來全然一新的體驗。事實上，挑戰對她而言是常態，正是這種「勇敢跳出舒適圈」的本能，驅使她在出道25年後，依然不斷創造「第一次」，在音樂與戲劇領域呈現多變的樣貌。

楊丞琳期待將全新巡演帶回臺灣。（圖／索尼音樂提供）

在出道25週年的特別時刻，楊丞琳向長久支持的歌迷深情告白。她深知許多人從學生時代陪伴她至今，這份長情讓她無比感激，「我在工作上是求新求變的，但是我對於粉絲觀眾的感謝，還有對於進入娛樂圈的初衷，是從來沒有改變的。」她絕不辜負大家的支持，即便已有「一點點年紀」，仍會努力拚搏，用作品成為大家生活中最好的調劑。

