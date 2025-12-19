楊丞琳「緊急動刀休養」私下近況曝！突認了：真的滿累…

娛樂中心／周希雯報導

女星楊丞琳與中國歌手李榮浩結婚後，近年也把事業重心放在中國，不過日前消失整個月後突然回台，事後更透露8月完成1場「不算小的手術」，而且拖了近1年才動刀，引發粉絲擔憂。所幸楊丞琳術後恢復狀況良好，還一度感性喊「台灣是我出生長大的地方」，近日再拍片公開更多內幕，坦言「連續幾天下來，真的滿累的…」術後復健近況曝光後，再度引來眾多粉絲關心。

楊丞琳近日分享私下近況片，只見她身穿簡約白色上衣，單邊領子滑落露出香肩，並頭戴鴨舌帽、以素顏亮相打招呼，不時穿插與狗狗互動可愛畫面，以及為演唱會積極練舞的認真模樣，從流暢舞步來看似乎恢復不錯。不過楊丞琳坦言，其實醫師術後曾叮囑她「從12月開始才能運動」，因此她把所有排練行程全都擠在同一月份，「連續幾天下來，真的滿累的」。

楊丞琳以簡約穿搭素顏亮眼，狀態看上去極好。（圖／翻攝「rainie77」IG）

不過楊丞琳笑說，所幸有可愛狗狗出現在排練現場、療癒了大家，讓她和舞伴可以能量滿滿地繼續跳下去，她也自我打氣，「距離演唱會還有倒數半個月，加油加油！」術後活動畫面曝光後，引來一票粉絲留言鼓勵，「妳的氣色很好，聲音很好聽，雪寶你好可愛」、「好可愛的狗狗～想Yumi了，期待在演唱會上看到丞琳和舞者們跳《Yes,but?》」、「舞蹈排練好好看」。

楊丞琳為了演唱會認真排練。（圖／翻攝「rainie77」IG）

事實上，楊丞琳8月底無預警發文表示，「前些日子，我完成了一場不小的手術，目前正在休養中。」坦言醫師早在去年就建議安排治療，但她為了演唱會和眼前工作行程暫時擱置，直到今年回診決定把身體擺在第一位，「醫師說，一切進行得很順利，結果也令人放心，後續只要專注在靜養與恢復就好。」因擔心較少露臉會被粉絲擔心，她才決定跟大家分享，「母親和先生都在身旁陪伴與照顧，你們安心，沒事的喔！我曾說過，新專輯會在今年下半年與大家見面，這份承諾不會因任何事而改變。」









